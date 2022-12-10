В аэропорту Ханты-Мансийска на 9 часов задержан рейс Utair в Сургут

11 декабря 2022 в 23:55 Размер текста - 17 +

Рейс из Ханты-Мансийска до Сургута задержан на 9 часов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В аэропорту Ханты-Мансийска (ХМАО) на 9 часов задерживают вылет самолета авиакомпании Utair. Борт должен был вылететь в Сургут днем 11 декабря. Об этом URA.RU рассказал пассажир рейса 116, попросивший не называть его имени. «Мы с 14:00 тут находимся, должен был быть вылет в 15:20. Перенесли на 16:00 из-за метеоусловий, затем каждые полчаса переносили вылет на полчаса. Изначально представитель авиакомпании говорила, что если мы не вылетим в 22:00—23:00 то рейс отменят, и поселят нас в гостиницу, но решили направить другой самолет», — сообщил собеседник агентства. Он добавил, что пассажиры переживают из-за технического состояния воздушного судна. По данным онлайн-табло вылета, самолет должен вылететь в 0:20. Информацию о времени подтвердили в справочной аэропорта. В пресс-службу Utair направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU писало, что прибытие в Советский (ХМАО) самолета авиакомпании Utair из Екатеринбурга задержано почти на сутки. Рейс переносили пять раз. ugraavia.ru

В аэропорту Ханты-Мансийска (ХМАО) на 9 часов задерживают вылет самолета авиакомпании Utair. Борт должен был вылететь в Сургут днем 11 декабря. Об этом URA.RU рассказал пассажир рейса 116, попросивший не называть его имени. «Мы с 14:00 тут находимся, должен был быть вылет в 15:20. Перенесли на 16:00 из-за метеоусловий, затем каждые полчаса переносили вылет на полчаса. Изначально представитель авиакомпании говорила, что если мы не вылетим в 22:00—23:00 то рейс отменят, и поселят нас в гостиницу, но решили направить другой самолет», — сообщил собеседник агентства. Он добавил, что пассажиры переживают из-за технического состояния воздушного судна. По данным онлайн-табло вылета, самолет должен вылететь в 0:20. Информацию о времени подтвердили в справочной аэропорта. В пресс-службу Utair направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU писало, что прибытие в Советский (ХМАО) самолета авиакомпании Utair из Екатеринбурга задержано почти на сутки. Рейс переносили пять раз.