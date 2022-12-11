Курганцу на рыбалке чуть не отрезало палец леской. Фото

12 декабря 2022 в 01:01 Размер текста - 17 +

Об инциденте курганский рыбак рассказал в соцсети Фото: Алексей Андронов © URA.RU Курганский любитель зимней рыбалки рассказал, что чуть не потерял палец. Инцидент произошел на реке Тобол. «Открыл для себя сезон жерлиц (снасть для ловли хищных рыб — прим. URA.RU) на Тоболе по налиму. Круто! На одной жерлице чуть палец не отрубило леской. Оторвало, леска — 0.4 была, жаль», — написал Алексей Малахов в группе «Рыбалка в Кургане 45 RUS» в соцсети «ВКонтакте». URA.RU писало ранее, что рыбак похвастался уловом карасей на Половинном озере в Курганской области. Мужчина отмечает, что был не один. Ловили на опарыша и мотыля. Корреспонденты агентства сообщали также, что рыбак из Курганской области поймал пять килограмм ротана во время обеденного перерыва. Курганец рассказал, что чуть не потерял палец на рыбалке Фото: VK «Рыбалка в Кургане 45 RUS» Мужчина рыбачил на реке Тобол Фото: VK «Рыбалка в Кургане 45 RUS»

Курганский любитель зимней рыбалки рассказал, что чуть не потерял палец. Инцидент произошел на реке Тобол. «Открыл для себя сезон жерлиц (снасть для ловли хищных рыб — прим. URA.RU) на Тоболе по налиму. Круто! На одной жерлице чуть палец не отрубило леской. Оторвало, леска — 0.4 была, жаль», — написал Алексей Малахов в группе «Рыбалка в Кургане 45 RUS» в соцсети «ВКонтакте». URA.RU писало ранее, что рыбак похвастался уловом карасей на Половинном озере в Курганской области. Мужчина отмечает, что был не один. Ловили на опарыша и мотыля. Корреспонденты агентства сообщали также, что рыбак из Курганской области поймал пять килограмм ротана во время обеденного перерыва.