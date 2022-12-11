11 декабря 2022
10 декабря 2022
09 декабря 2022

Курганцу на рыбалке чуть не отрезало палец леской. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимняя рыбалка на реке Обь. Сургут , зимняя рыбалка
Об инциденте курганский рыбак рассказал в соцсети Фото:

Курганский любитель зимней рыбалки рассказал, что чуть не потерял палец. Инцидент произошел на реке Тобол.

«Открыл для себя сезон жерлиц (снасть для ловли хищных рыб — прим. URA.RU) на Тоболе по налиму. Круто! На одной жерлице чуть палец не отрубило леской. Оторвало, леска — 0.4 была, жаль», — написал Алексей Малахов в группе «Рыбалка в Кургане 45 RUS» в соцсети «ВКонтакте».

URA.RU писало ранее, что рыбак похвастался уловом карасей на Половинном озере в Курганской области. Мужчина отмечает, что был не один. Ловили на опарыша и мотыля. Корреспонденты агентства сообщали также, что рыбак из Курганской области поймал пять килограмм ротана во время обеденного перерыва.

Курганец рассказал, что чуть не потерял палец на рыбалке
Фото:
Мужчина рыбачил на реке Тобол
Фото:

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Курганский любитель зимней рыбалки рассказал, что чуть не потерял палец. Инцидент произошел на реке Тобол. «Открыл для себя сезон жерлиц (снасть для ловли хищных рыб — прим. URA.RU) на Тоболе по налиму. Круто! На одной жерлице чуть палец не отрубило леской. Оторвало, леска — 0.4 была, жаль», — написал Алексей Малахов в группе «Рыбалка в Кургане 45 RUS» в соцсети «ВКонтакте». URA.RU писало ранее, что рыбак похвастался уловом карасей на Половинном озере в Курганской области. Мужчина отмечает, что был не один. Ловили на опарыша и мотыля. Корреспонденты агентства сообщали также, что рыбак из Курганской области поймал пять килограмм ротана во время обеденного перерыва.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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