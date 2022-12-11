Курганский любитель зимней рыбалки рассказал, что чуть не потерял палец. Инцидент произошел на реке Тобол.
«Открыл для себя сезон жерлиц (снасть для ловли хищных рыб — прим. URA.RU) на Тоболе по налиму. Круто! На одной жерлице чуть палец не отрубило леской. Оторвало, леска — 0.4 была, жаль», — написал Алексей Малахов в группе «Рыбалка в Кургане 45 RUS» в соцсети «ВКонтакте».
URA.RU писало ранее, что рыбак похвастался уловом карасей на Половинном озере в Курганской области. Мужчина отмечает, что был не один. Ловили на опарыша и мотыля. Корреспонденты агентства сообщали также, что рыбак из Курганской области поймал пять килограмм ротана во время обеденного перерыва.
Курганец рассказал, что чуть не потерял палец на рыбалке
Курганский любитель зимней рыбалки рассказал, что чуть не потерял палец. Инцидент произошел на реке Тобол. «Открыл для себя сезон жерлиц (снасть для ловли хищных рыб — прим. URA.RU) на Тоболе по налиму. Круто! На одной жерлице чуть палец не отрубило леской. Оторвало, леска — 0.4 была, жаль», — написал Алексей Малахов в группе «Рыбалка в Кургане 45 RUS» в соцсети «ВКонтакте». URA.RU писало ранее, что рыбак похвастался уловом карасей на Половинном озере в Курганской области. Мужчина отмечает, что был не один. Ловили на опарыша и мотыля. Корреспонденты агентства сообщали также, что рыбак из Курганской области поймал пять килограмм ротана во время обеденного перерыва.