Курганцы ловят рыбу в обеденное время (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рыбак из Курганской области поймал пять килограмм ротана. Мужчина ловил рыбу во время перерыва на обед. О своем улове курганец сообщил корреспонденту URA.RU.

«Ловил в болоте, километра четыре от города Шумиха. Два дня в обед приходил, ловил по часу. Поймал около пяти килограммов», — рассказал агентству рыболов.

Как пояснил URA.RU курганец, в Шумихинский округ он приехал по работе. Помимо него, на водоеме рыбачили два пенсионера. Ловил мужчина на зимнюю удочку и летные крючки для карпов. По словам рыбака, мормышка (вид снасти для ловли плотвы, леща и окуня) не подошла, так как на нее ловились только мелкие рыбы, поэтому пришлось заменить на большой крючок. В качестве наживки курганец использовал копченое сало. Из пойманного ротана семья рыбака сделала котлеты.

Ранее URA.RU писало, что курганец похвастался крупным уловом карасей. Более пятидесяти карасей жителю города удалось поймать за несколько часов отдыха с женой и дочкой. Агентству также рассказали о том, что курганец поехал открывать сезон зимней рыбалки в Костанайскую область (Казахстан). По словам рыбака, за два дня ему удалось поймать около 20 щук.