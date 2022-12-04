04 декабря 2022
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Рыбак похвастался уловом карасей на Половинном озере в Курганской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбак похвастался уловом в соцсети (архивное фото) Фото:

Любитель зимней рыбалки похвастался «неплохим уловом» на одном из озер Курганской области. О результатах он рассказал в группе «Рыбалка в Кургане 45 RUS» в соцсети «Вконтакте».

«Посетил безотказное озеро Половинное. Ловил ночью и немного днем. Клев был неплохой, попадались неплохие карасики,» — написал пользователь Ян Раздрянин.

Рыбак отмечает, что был не один. Мужчины ловили на опарыша и мотыля.

О том, что рыбак из Курганской области поймал пять килограмм ротана, URA.RU писало ранее. Это ему удалось сделать во время обеденного перерыва. Корреспонденты агентства сообщали также, что более пятидесяти карасей жителю Курган удалось поймать за несколько часов во время отдыха с женой и дочкой.

Фото улова рыбак выложил в соцсеть
Фото:
Мужчины рыбачили на озере
Фото:

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Любитель зимней рыбалки похвастался «неплохим уловом» на одном из озер Курганской области. О результатах он рассказал в группе «Рыбалка в Кургане 45 RUS» в соцсети «Вконтакте». «Посетил безотказное озеро Половинное. Ловил ночью и немного днем. Клев был неплохой, попадались неплохие карасики,» — написал пользователь Ян Раздрянин. Рыбак отмечает, что был не один. Мужчины ловили на опарыша и мотыля. О том, что рыбак из Курганской области поймал пять килограмм ротана, URA.RU писало ранее. Это ему удалось сделать во время обеденного перерыва. Корреспонденты агентства сообщали также, что более пятидесяти карасей жителю Курган удалось поймать за несколько часов во время отдыха с женой и дочкой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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