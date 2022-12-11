11 декабря 2022
10 декабря 2022

Екатеринбуржцы четыре часа не могут улететь домой из Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт
Рейс из Москвы в Екатеринбург задержали на четыре часа Фото:

В московском аэропорту Шереметьево задержали вылет рейса в Екатеринбург на четыре часа. Об этом одна из пассажиров рассказала корреспонденту URA.RU.

«Людям в самолете через несколько часов на работу, на операцию, на другой рейс, но мы просто сидим в самолете пятый час и не имеем никакой конкретики. Нам говорят, что нелетная погода, не готовый к вылету самолет», — рассказала одна из пассажиров.

По данным онлайн-табло аэропорта Шереметьево, самолет должен был вылететь в Екатеринбург в 21:30 по московскому времени, однако воздушное судно с людьми на борту до сих пор находится в Москве. «Нам сказали, что судно будут заново готовить к вылету: дозаправка, обработка против льда», — сообщает пассажирка. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот». На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что рейс «Уральских авиалиний» из Москвы в Екатеринбург незапланированно приземлился в Казани. Причина — больной пассажир на борту.

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В московском аэропорту Шереметьево задержали вылет рейса в Екатеринбург на четыре часа. Об этом одна из пассажиров рассказала корреспонденту URA.RU. «Людям в самолете через несколько часов на работу, на операцию, на другой рейс, но мы просто сидим в самолете пятый час и не имеем никакой конкретики. Нам говорят, что нелетная погода, не готовый к вылету самолет», — рассказала одна из пассажиров. По данным онлайн-табло аэропорта Шереметьево, самолет должен был вылететь в Екатеринбург в 21:30 по московскому времени, однако воздушное судно с людьми на борту до сих пор находится в Москве. «Нам сказали, что судно будут заново готовить к вылету: дозаправка, обработка против льда», — сообщает пассажирка. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что рейс «Уральских авиалиний» из Москвы в Екатеринбург незапланированно приземлился в Казани. Причина — больной пассажир на борту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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