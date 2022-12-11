Екатеринбуржцы четыре часа не могут улететь домой из Москвы

12 декабря 2022 в 04:13 Размер текста - 17 +

Рейс из Москвы в Екатеринбург задержали на четыре часа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В московском аэропорту Шереметьево задержали вылет рейса в Екатеринбург на четыре часа. Об этом одна из пассажиров рассказала корреспонденту URA.RU. «Людям в самолете через несколько часов на работу, на операцию, на другой рейс, но мы просто сидим в самолете пятый час и не имеем никакой конкретики. Нам говорят, что нелетная погода, не готовый к вылету самолет», — рассказала одна из пассажиров. По данным онлайн-табло аэропорта Шереметьево, самолет должен был вылететь в Екатеринбург в 21:30 по московскому времени, однако воздушное судно с людьми на борту до сих пор находится в Москве. «Нам сказали, что судно будут заново готовить к вылету: дозаправка, обработка против льда», — сообщает пассажирка. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что рейс «Уральских авиалиний» из Москвы в Екатеринбург незапланированно приземлился в Казани. Причина — больной пассажир на борту.

В московском аэропорту Шереметьево задержали вылет рейса в Екатеринбург на четыре часа. Об этом одна из пассажиров рассказала корреспонденту URA.RU. «Людям в самолете через несколько часов на работу, на операцию, на другой рейс, но мы просто сидим в самолете пятый час и не имеем никакой конкретики. Нам говорят, что нелетная погода, не готовый к вылету самолет», — рассказала одна из пассажиров. По данным онлайн-табло аэропорта Шереметьево, самолет должен был вылететь в Екатеринбург в 21:30 по московскому времени, однако воздушное судно с людьми на борту до сих пор находится в Москве. «Нам сказали, что судно будут заново готовить к вылету: дозаправка, обработка против льда», — сообщает пассажирка. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Аэрофлот». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что рейс «Уральских авиалиний» из Москвы в Екатеринбург незапланированно приземлился в Казани. Причина — больной пассажир на борту.