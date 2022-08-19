Инженер объяснил, как россияне могут сэкономить на ЖКХ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, зарплата, мелочь, кредит, жкх, платежи, квитанция оплаты жкх, деньги, купюра, платеж по ипотеке
Своевременное устранение подтеканий сантехники и счетчиков снизит оплату коммунальных услуг Фото:

Для экономии средств на оплатах жилищно-коммунальных услуг следует установить точные счетчики, регулярно проверять сантехнику и трубы на предмет утечек и контролировать потребление общедомовых ресурсов. Об этом URA.RU сообщил инженер-физик, эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) в области ЖКХ Илья Рыбальченко.

«Самое правильное решение — это четкое понимание, сколько вешать в граммах. То есть, экономия начинается с точности. Соответственно правильная и своевременная установка точных приборов учета здесь не повредит», — сказал Илья Рыбальченко.

Специалист отметил, что дорогие импортные счетчики не всегда лучше российских. «Я знаю, что многие россияне бегают за брендами. В основном они рассматривают мощные марки известных зарубежных фирм, в том числе немецких, которые у всех на слуху. Не задумываются, что немецкие счетчики делаются в Китае и там размещаются. А целый ряд отечественных счетчиков имеют свое производство и грамотно делают свою продукцию», — добавил он.

«Вторая история связана с различными подтеканиями. Мы должны понимать, что сливной бачок, регулярно капая, выливает сотни литров. Несколько сотен литров в один день, несколько сотен в другой день и вот мы имеем кубометр», — подчеркнул собеседник агентства.

Также эксперт посоветовал следить за общедомовыми расходами. «Третья история связана с общедомовыми расходами. Она подразумевает то, что выливает дворник, поливая цветочки. Это то, что используется, когда холодной и горячей водой моют лестницы. И там тоже порой течет, нет никакого учета, и это крайне важно», — заключил Рыбальченко.

Ранее Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН) обратилась в Минстрой РФ с предложением списать долги за ЖКУ семьям, которые утратили кормильца, а также гражданам, потерявшим трудоспособность. Кроме того, АКОН выступила за то, чтобы все малоимущие получали субсидии на оплату коммуналки вне зависимости от того, есть ли у них долги за ЖКУ.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Для экономии средств на оплатах жилищно-коммунальных услуг следует установить точные счетчики, регулярно проверять сантехнику и трубы на предмет утечек и контролировать потребление общедомовых ресурсов. Об этом URA.RU сообщил инженер-физик, эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) в области ЖКХ Илья Рыбальченко. «Самое правильное решение — это четкое понимание, сколько вешать в граммах. То есть, экономия начинается с точности. Соответственно правильная и своевременная установка точных приборов учета здесь не повредит», — сказал Илья Рыбальченко. Специалист отметил, что дорогие импортные счетчики не всегда лучше российских. «Я знаю, что многие россияне бегают за брендами. В основном они рассматривают мощные марки известных зарубежных фирм, в том числе немецких, которые у всех на слуху. Не задумываются, что немецкие счетчики делаются в Китае и там размещаются. А целый ряд отечественных счетчиков имеют свое производство и грамотно делают свою продукцию», — добавил он. «Вторая история связана с различными подтеканиями. Мы должны понимать, что сливной бачок, регулярно капая, выливает сотни литров. Несколько сотен литров в один день, несколько сотен в другой день и вот мы имеем кубометр», — подчеркнул собеседник агентства. Также эксперт посоветовал следить за общедомовыми расходами. «Третья история связана с общедомовыми расходами. Она подразумевает то, что выливает дворник, поливая цветочки. Это то, что используется, когда холодной и горячей водой моют лестницы. И там тоже порой течет, нет никакого учета, и это крайне важно», — заключил Рыбальченко. Ранее Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН) обратилась в Минстрой РФ с предложением списать долги за ЖКУ семьям, которые утратили кормильца, а также гражданам, потерявшим трудоспособность. Кроме того, АКОН выступила за то, чтобы все малоимущие получали субсидии на оплату коммуналки вне зависимости от того, есть ли у них долги за ЖКУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...