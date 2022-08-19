Инженер объяснил, как россияне могут сэкономить на ЖКХ

19 августа 2022 в 18:25 Размер текста - 17 +

Своевременное устранение подтеканий сантехники и счетчиков снизит оплату коммунальных услуг Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Для экономии средств на оплатах жилищно-коммунальных услуг следует установить точные счетчики, регулярно проверять сантехнику и трубы на предмет утечек и контролировать потребление общедомовых ресурсов. Об этом URA.RU сообщил инженер-физик, эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) в области ЖКХ Илья Рыбальченко. «Самое правильное решение — это четкое понимание, сколько вешать в граммах. То есть, экономия начинается с точности. Соответственно правильная и своевременная установка точных приборов учета здесь не повредит», — сказал Илья Рыбальченко. Специалист отметил, что дорогие импортные счетчики не всегда лучше российских. «Я знаю, что многие россияне бегают за брендами. В основном они рассматривают мощные марки известных зарубежных фирм, в том числе немецких, которые у всех на слуху. Не задумываются, что немецкие счетчики делаются в Китае и там размещаются. А целый ряд отечественных счетчиков имеют свое производство и грамотно делают свою продукцию», — добавил он. «Вторая история связана с различными подтеканиями. Мы должны понимать, что сливной бачок, регулярно капая, выливает сотни литров. Несколько сотен литров в один день, несколько сотен в другой день и вот мы имеем кубометр», — подчеркнул собеседник агентства. Также эксперт посоветовал следить за общедомовыми расходами. «Третья история связана с общедомовыми расходами. Она подразумевает то, что выливает дворник, поливая цветочки. Это то, что используется, когда холодной и горячей водой моют лестницы. И там тоже порой течет, нет никакого учета, и это крайне важно», — заключил Рыбальченко. Ранее Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН) обратилась в Минстрой РФ с предложением списать долги за ЖКУ семьям, которые утратили кормильца, а также гражданам, потерявшим трудоспособность. Кроме того, АКОН выступила за то, чтобы все малоимущие получали субсидии на оплату коммуналки вне зависимости от того, есть ли у них долги за ЖКУ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для экономии средств на оплатах жилищно-коммунальных услуг следует установить точные счетчики, регулярно проверять сантехнику и трубы на предмет утечек и контролировать потребление общедомовых ресурсов. Об этом URA.RU сообщил инженер-физик, эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) в области ЖКХ Илья Рыбальченко. «Самое правильное решение — это четкое понимание, сколько вешать в граммах. То есть, экономия начинается с точности. Соответственно правильная и своевременная установка точных приборов учета здесь не повредит», — сказал Илья Рыбальченко. Специалист отметил, что дорогие импортные счетчики не всегда лучше российских. «Я знаю, что многие россияне бегают за брендами. В основном они рассматривают мощные марки известных зарубежных фирм, в том числе немецких, которые у всех на слуху. Не задумываются, что немецкие счетчики делаются в Китае и там размещаются. А целый ряд отечественных счетчиков имеют свое производство и грамотно делают свою продукцию», — добавил он. «Вторая история связана с различными подтеканиями. Мы должны понимать, что сливной бачок, регулярно капая, выливает сотни литров. Несколько сотен литров в один день, несколько сотен в другой день и вот мы имеем кубометр», — подчеркнул собеседник агентства. Также эксперт посоветовал следить за общедомовыми расходами. «Третья история связана с общедомовыми расходами. Она подразумевает то, что выливает дворник, поливая цветочки. Это то, что используется, когда холодной и горячей водой моют лестницы. И там тоже порой течет, нет никакого учета, и это крайне важно», — заключил Рыбальченко. Ранее Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН) обратилась в Минстрой РФ с предложением списать долги за ЖКУ семьям, которые утратили кормильца, а также гражданам, потерявшим трудоспособность. Кроме того, АКОН выступила за то, чтобы все малоимущие получали субсидии на оплату коммуналки вне зависимости от того, есть ли у них долги за ЖКУ.