В поселке ЯНАО ищут психиатра-нарколога на зарплату в 199 тысяч рублей

В Тазовскую центральную районную больницу (ЯНАО) ищут психиатра-нарколога на зарплату в 199 тысяч рублей с опытом работы от одного года до трех лет. Вакансия опубликована на сайте hh.ru.
«Обязанности: выполнение обязанностей согласно должностной инструкции Тазовской ЦРБ. Требования: высшее профессиональное образование, сертификат специалиста. Зарплата от 113 000 до 199 000 рублей», — сообщается в объявлении.
Работодатель оплачивает съемное жилье. Начинающие специалисты получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Также разово выплачивают пособия на каждого прибывающего члена семьи. Врачу один раз в два года оплачивают проезд к месту отдыха и обратно.
Ранее URA.RU писало, что в психоневрологический диспансер Ноябрьска ищут завотделением врача психиатра-нарколога со стажем работы не менее пяти лет. Кандидату обещают платить до 300 тысяч рублей.
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