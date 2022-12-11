11 декабря 2022
10 декабря 2022
09 декабря 2022

В поселке ЯНАО ищут психиатра-нарколога на зарплату в 199 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, медик, медицинская маска, врач, фельдшер
В Тазовскую больницу требуется психиатр-нарколог Фото:

В Тазовскую центральную районную больницу (ЯНАО) ищут психиатра-нарколога на зарплату в 199 тысяч рублей с опытом работы от одного года до трех лет. Вакансия опубликована на сайте hh.ru.

«Обязанности: выполнение обязанностей согласно должностной инструкции Тазовской ЦРБ. Требования: высшее профессиональное образование, сертификат специалиста. Зарплата от 113 000 до 199 000 рублей», — сообщается в объявлении.

Работодатель оплачивает съемное жилье. Начинающие специалисты получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Также разово выплачивают пособия на каждого прибывающего члена семьи. Врачу один раз в два года оплачивают проезд к месту отдыха и обратно.

Ранее URA.RU писало, что в психоневрологический диспансер Ноябрьска ищут завотделением врача психиатра-нарколога со стажем работы не менее пяти лет. Кандидату обещают платить до 300 тысяч рублей.

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В Тазовскую центральную районную больницу (ЯНАО) ищут психиатра-нарколога на зарплату в 199 тысяч рублей с опытом работы от одного года до трех лет. Вакансия опубликована на сайте hh.ru. «Обязанности: выполнение обязанностей согласно должностной инструкции Тазовской ЦРБ. Требования: высшее профессиональное образование, сертификат специалиста. Зарплата от 113 000 до 199 000 рублей», — сообщается в объявлении. Работодатель оплачивает съемное жилье. Начинающие специалисты получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Также разово выплачивают пособия на каждого прибывающего члена семьи. Врачу один раз в два года оплачивают проезд к месту отдыха и обратно. Ранее URA.RU писало, что в психоневрологический диспансер Ноябрьска ищут завотделением врача психиатра-нарколога со стажем работы не менее пяти лет. Кандидату обещают платить до 300 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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