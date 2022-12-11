Telegraph: генерал Суровикин резко изменил ситуацию на фронте

12 декабря 2022 в 08:03 Размер текста - 17 +

Суровикин стабилизировал ситуацию в зоне спецоперации, отметили в издании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После прихода к командованию российской армией в зоне спецоперации командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин дисциплинировал и стабилизировал ее. Об этом пишет британская газета The Telegraph. «Российский военачальник [Суровикин] стабилизировал линию фронта России на Украине с момента прихода к власти в октябре и привнес дисциплину в кремлевскую армию», — пишет издание . Его журналисты также отметили организаторские способности и жесткость генерала российской армии, пояснив, что это делает его опасным противником для Вооруженных сил Украины. Дисциплину российской армии после прихода к ее руководству Суровикина отметили и аналитики. Так, старший научный сотрудник аналитического центра по вопросам безопасности Дара Массикот считает, что генерал армии России в зоне спецоперации, «вероятно, самый компетентный командир, которого Россия до сих пор ставила на место». Ранее политолог Роман Алехин выступил с мнением, что стратегия Суровикина в зоне спецоперации — это стратегия победы по науке. А обозреватели Newsweek считают, что Суровикин будет «у ворот» Киева уже в феврале.

После прихода к командованию российской армией в зоне спецоперации командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин дисциплинировал и стабилизировал ее. Об этом пишет британская газета The Telegraph. «Российский военачальник [Суровикин] стабилизировал линию фронта России на Украине с момента прихода к власти в октябре и привнес дисциплину в кремлевскую армию», — пишет издание. Его журналисты также отметили организаторские способности и жесткость генерала российской армии, пояснив, что это делает его опасным противником для Вооруженных сил Украины. Дисциплину российской армии после прихода к ее руководству Суровикина отметили и аналитики. Так, старший научный сотрудник аналитического центра по вопросам безопасности Дара Массикот считает, что генерал армии России в зоне спецоперации, «вероятно, самый компетентный командир, которого Россия до сих пор ставила на место». Ранее политолог Роман Алехин выступил с мнением, что стратегия Суровикина в зоне спецоперации — это стратегия победы по науке. А обозреватели Newsweek считают, что Суровикин будет «у ворот» Киева уже в феврале.