11 декабря 2022

Telegraph: генерал Суровикин резко изменил ситуацию на фронте

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Суровикин стабилизировал ситуацию в зоне спецоперации, отметили в издании Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

После прихода к командованию российской армией в зоне спецоперации командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин дисциплинировал и стабилизировал ее. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

«Российский военачальник [Суровикин] стабилизировал линию фронта России на Украине с момента прихода к власти в октябре и привнес дисциплину в кремлевскую армию», — пишет издание. Его журналисты также отметили организаторские способности и жесткость генерала российской армии, пояснив, что это делает его опасным противником для Вооруженных сил Украины.

Дисциплину российской армии после прихода к ее руководству Суровикина отметили и аналитики. Так, старший научный сотрудник аналитического центра по вопросам безопасности Дара Массикот считает, что генерал армии России в зоне спецоперации, «вероятно, самый компетентный командир, которого Россия до сих пор ставила на место».

Ранее политолог Роман Алехин выступил с мнением, что стратегия Суровикина в зоне спецоперации — это стратегия победы по науке. А обозреватели Newsweek считают, что Суровикин будет «у ворот» Киева уже в феврале.

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После прихода к командованию российской армией в зоне спецоперации командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин дисциплинировал и стабилизировал ее. Об этом пишет британская газета The Telegraph. «Российский военачальник [Суровикин] стабилизировал линию фронта России на Украине с момента прихода к власти в октябре и привнес дисциплину в кремлевскую армию», — пишет издание. Его журналисты также отметили организаторские способности и жесткость генерала российской армии, пояснив, что это делает его опасным противником для Вооруженных сил Украины. Дисциплину российской армии после прихода к ее руководству Суровикина отметили и аналитики. Так, старший научный сотрудник аналитического центра по вопросам безопасности Дара Массикот считает, что генерал армии России в зоне спецоперации, «вероятно, самый компетентный командир, которого Россия до сих пор ставила на место». Ранее политолог Роман Алехин выступил с мнением, что стратегия Суровикина в зоне спецоперации — это стратегия победы по науке. А обозреватели Newsweek считают, что Суровикин будет «у ворот» Киева уже в феврале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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