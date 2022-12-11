В Тюменской области упала конкуренция на рынке труда

Тюменцы стали меньше искать работу несмотря на политические события

В Тюменской области отмечают нехватку кадров из-за снижения интереса у соискателей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области пятый месяц снижается количество соискателей, а многие компании и госучреждения испытывают дефицит кадров. Об этом с URA.RU поделилась руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

«Уровень конкуренции за рабочие места в Тюменской области снижается уже пятый месяц подряд. Так, еще в июле на вакансию приходилось 5,9 резюме, в октябре — уже 5,2, в ноябре — ровно 5. Ни специальная военная операция, ни частичная мобилизация, ни уход иностранных компаний из России не сделали рынок более конкурентным среди соискателей. Аналитика показывает — кандидаты не стремятся активно искать и менять работу в нестабильные времена, а значит, работодателям все сложнее находить новых сотрудников», — сообщили в пресс-службе.

Служба исследований hh.ru определила самые невостребованные среди соискателей профессии. По данным онлайн-сервиса, наиболее острый дефицит кадров в регионе сегодня наблюдается в таких сферах, как «медицина и фармацевтика (0,9 резюме на вакансию), «рабочий персонал» (0,9), «строительство, недвижимость» (1,3), «добыча сырья» (1,5).

Противоположная ситуация с конкуренцией наблюдается в сфере управления и финансов. Тяжелее всего устроиться на работу по следующим направлениям: «административный персонал» (6,6 резюме на вакансию), «управление персоналом» (7,1), «госслужба, НКО» (7,3), «бухгалтерия, управленческий учет» (8,2) и «юристы» (8,9).