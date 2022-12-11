11 декабря 2022
10 декабря 2022
09 декабря 2022

Аэропорт ЯНАО получил от госорганов разрешение на запуск

© Служба новостей «URA.RU»
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Макет реконструкции Аэропорта Новый Уренгой, аэропорт, макет, новый уренгой
Аэропорт Нового Уренгоя получил заключение о соответствии от Ростехнадзора и разрешение на ввод от Росавиации Фото:

Аэропорт Нового Уренгоя (ЯНАО) после реконструкции получил заключение о соответствии от Ростехнадзора и разрешение на ввод от Росавиации. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«Масштабная реконструкция аэродрома аэропорта Новый Уренгой завершена — пройдена комиссия Ростехнадзора, получено заключение о соответствии. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию также выдало Федеральное агентство воздушного транспорта», — сказано в сообщении.

Также в информации указано, что в рамках проекта реконструкции авиагавани усилено искусственное покрытие взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона. Кроме этого, сообщается об установке современного авиаоборудования. Первый тестовый рейс из нового терминала запланирован на конец декабря.

Ранее URA.RU сообщало, когда в аэропорту Нового Уренгоя начнут курсировать международные рейсы. Они появятся, когда пассажиропоток превысит 1 400 000 человек в год.

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Аэропорт Нового Уренгоя (ЯНАО) после реконструкции получил заключение о соответствии от Ростехнадзора и разрешение на ввод от Росавиации. Об этом сообщается на сайте правительства региона. «Масштабная реконструкция аэродрома аэропорта Новый Уренгой завершена — пройдена комиссия Ростехнадзора, получено заключение о соответствии. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию также выдало Федеральное агентство воздушного транспорта», — сказано в сообщении. Также в информации указано, что в рамках проекта реконструкции авиагавани усилено искусственное покрытие взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона. Кроме этого, сообщается об установке современного авиаоборудования. Первый тестовый рейс из нового терминала запланирован на конец декабря. Ранее URA.RU сообщало, когда в аэропорту Нового Уренгоя начнут курсировать международные рейсы. Они появятся, когда пассажиропоток превысит 1 400 000 человек в год.
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