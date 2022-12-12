МИД РФ: США не хотят результатов от переговоров с Россией

12 декабря 2022 в 12:20 Размер текста - 17 +

Контакты между Россией и США велись на отдельном треке, отметили в российском МИД Фото: Владимир Андреев © URA.RU США не нацелены на конкретные результаты в переговорах с Россией. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин после переговоров с Турцией в Стамбуле. Ранее там прошла встреча представителей российской и американской сторон. «Могу сказать, что любые контакты полезны, но, к сожалению, мы не видим конструктивного подхода с американской стороны, нацеленного на конкретные результаты», — сказал Вершинин в разговоре с журналистами. Его слова передает РИА Новости. Он отметил, что подобные контакты между сторонами ведутся на отдельном треке, а Стамбул для них — удобная площадка. Ранее в Турции прошла встреча представителей России и США. В ходе переговоров обсуждались визовые вопросы на уровне профильных департаментов. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал встречу в Стамбуле техническим контактом, не сигнализирующим о начале диалога по крупным темам, сообщает RT.

США не нацелены на конкретные результаты в переговорах с Россией. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин после переговоров с Турцией в Стамбуле. Ранее там прошла встреча представителей российской и американской сторон. «Могу сказать, что любые контакты полезны, но, к сожалению, мы не видим конструктивного подхода с американской стороны, нацеленного на конкретные результаты», — сказал Вершинин в разговоре с журналистами. Его слова передает РИА Новости. Он отметил, что подобные контакты между сторонами ведутся на отдельном треке, а Стамбул для них — удобная площадка. Ранее в Турции прошла встреча представителей России и США. В ходе переговоров обсуждались визовые вопросы на уровне профильных департаментов. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал встречу в Стамбуле техническим контактом, не сигнализирующим о начале диалога по крупным темам, сообщает RT.