Топ бюджетных новогодних туров из Челябинска возглавила поездка в Сочи

12 декабря 2022 в 14:10 Размер текста - 17 +

Новогодний тур в Сочи стоит 52 тысячи рублей за шесть ночей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Поездка в Сочи на Новый год возглавила список праздничных туров из Челябинска. На каникулы можно также уехать в Калининград, Египет, ОАЭ. Об этом telegram-каналу « Челябинск, который смог » сообщила менеджер агентства NADOTUR Наталья Костылева. «Дешевле всего тур на двоих обойдется в Сочи. Шесть ночей с 30 декабря обойдется в 52 тысячи рублей. В стоимость российских туров входит перелет, проживание, страховка. За рубеж (Египет) — перелет, проживание, питание все включено, страховка и трансфер. ОАЭ — только перелет, проживание и страховка с трансфером», — объяснила Костылева. Бюджетный тур можно найти и по направлению в Калининград на семь ночей на двоих с 3 января за 55 тысяч рублей. Туры в зарубежные страны стоят значительно дороже. Отдых в ОАЭ за четыре ночи на двоих будет стоить 111 тысяч рублей. Вылет будет из Екатеринбурга 31 декабря. Из Челябинска можно вылететь 31 декабря в Шарм-эш-Шейх. Этот тур за 10 ночей обойдется в 113 тысяч рублей на двоих. Отдых в Хургаде на 9 ночей со 2 января будет стоить 130 тысяч. Ранее сообщалось, что челябинцы предпочитают проводить новогодние каникулы в Египте, Тайланде, ОАЭ, Сочи, Абхазии, Мальдивах, Москве и Санкт-Петербурге. Именно в этих направлениях активно раскупали новогодние туры.

Поездка в Сочи на Новый год возглавила список праздничных туров из Челябинска. На каникулы можно также уехать в Калининград, Египет, ОАЭ. Об этом telegram-каналу «Челябинск, который смог» сообщила менеджер агентства NADOTUR Наталья Костылева. «Дешевле всего тур на двоих обойдется в Сочи. Шесть ночей с 30 декабря обойдется в 52 тысячи рублей. В стоимость российских туров входит перелет, проживание, страховка. За рубеж (Египет) — перелет, проживание, питание все включено, страховка и трансфер. ОАЭ — только перелет, проживание и страховка с трансфером», — объяснила Костылева. Бюджетный тур можно найти и по направлению в Калининград на семь ночей на двоих с 3 января за 55 тысяч рублей. Туры в зарубежные страны стоят значительно дороже. Отдых в ОАЭ за четыре ночи на двоих будет стоить 111 тысяч рублей. Вылет будет из Екатеринбурга 31 декабря. Из Челябинска можно вылететь 31 декабря в Шарм-эш-Шейх. Этот тур за 10 ночей обойдется в 113 тысяч рублей на двоих. Отдых в Хургаде на 9 ночей со 2 января будет стоить 130 тысяч. Ранее сообщалось, что челябинцы предпочитают проводить новогодние каникулы в Египте, Тайланде, ОАЭ, Сочи, Абхазии, Мальдивах, Москве и Санкт-Петербурге. Именно в этих направлениях активно раскупали новогодние туры.