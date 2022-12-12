Президент Чехии Земан заявил, что ошибся по поводу Путина

12 декабря 2022 в 14:44 Размер текста - 17 +

Президент Чехии заявил, что ошибся насчет политики Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Чехии Милош Земан ошибся в своем мнении по поводу президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил сам лидер Чехии. «Я видел в нем политика, пекущегося об интересах своей страны. Агрессия была против интересов Российской Федерации. Если он этого не осознавал, тем хуже для него», — заявил лидер чешского государства в интервью « Чешского радио ». В своем заявлении он также поддержал решение оказывать военную помощь стран Европы Украине. Также Земан подчеркнул, что сейчас интересы безопасности имеют значение выше, чем экономические выгоды. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. В качестве ее основной цели российский лидер заявлял помощь жителям Донбасса, страдающим от многолетнего геноцида киевских властей. Ранее начальник Генштаба чешской армии Карел Ржека заявлял, что стране нужно готовиться к боевым действиям с Россией. Сама страна оказывает военную помощь Украине. Однако в ноябре сообщалось о снижении поддержки Чехии на фоне нехватки боеприпасов.

Президент Чехии Милош Земан ошибся в своем мнении по поводу президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил сам лидер Чехии. «Я видел в нем политика, пекущегося об интересах своей страны. Агрессия была против интересов Российской Федерации. Если он этого не осознавал, тем хуже для него», — заявил лидер чешского государства в интервью «Чешского радио». В своем заявлении он также поддержал решение оказывать военную помощь стран Европы Украине. Также Земан подчеркнул, что сейчас интересы безопасности имеют значение выше, чем экономические выгоды. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. В качестве ее основной цели российский лидер заявлял помощь жителям Донбасса, страдающим от многолетнего геноцида киевских властей. Ранее начальник Генштаба чешской армии Карел Ржека заявлял, что стране нужно готовиться к боевым действиям с Россией. Сама страна оказывает военную помощь Украине. Однако в ноябре сообщалось о снижении поддержки Чехии на фоне нехватки боеприпасов.