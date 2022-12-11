В Тюмени подорожает проезд в общественном транспорте

Проезд на общественном транспорте повысится на 1 рубль с Нового года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени с 1 января повысится стоимость проезда в автобусах и маршрутных такси. Об этом сообщили на портале «Тюменьгортранса».

«Тарифы на перевозку транспортом общего пользования Тюмени в 2023 году устанавливаются в следующем размере: за разовую поездку в границах населенного города за наличный расчет — 30 рублей, по безналичному расчету — 29 рублей», — сообщает «Тюменьгортранс».

Проезд на общественном транспорте в Тюмени дорожает ежегодно. В прошлом году его стоимость так же увеличилась на 1 рубль.