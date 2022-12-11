11 декабря 2022
10 декабря 2022

В Тюмени подорожает проезд в общественном транспорте

© Служба новостей «URA.RU»
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Остановки. Тюмень, маршрутное такси, остановка, автобусная остановка, пассажиры, маршрутка, пассажиры автобуса, пенсионеры, остановка автобусная, маршрутный автобус
Проезд на общественном транспорте повысится на 1 рубль с Нового года Фото:

В Тюмени с 1 января повысится стоимость проезда в автобусах и маршрутных такси. Об этом сообщили на портале «Тюменьгортранса».

«Тарифы на перевозку транспортом общего пользования Тюмени в 2023 году устанавливаются в следующем размере: за разовую поездку в границах населенного города за наличный расчет — 30 рублей, по безналичному расчету — 29 рублей», — сообщает «Тюменьгортранс».

Проезд на общественном транспорте в Тюмени дорожает ежегодно. В прошлом году его стоимость так же увеличилась на 1 рубль.

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В Тюмени с 1 января повысится стоимость проезда в автобусах и маршрутных такси. Об этом сообщили на портале «Тюменьгортранса». «Тарифы на перевозку транспортом общего пользования Тюмени в 2023 году устанавливаются в следующем размере: за разовую поездку в границах населенного города за наличный расчет — 30 рублей, по безналичному расчету — 29 рублей», — сообщает «Тюменьгортранс». Проезд на общественном транспорте в Тюмени дорожает ежегодно. В прошлом году его стоимость так же увеличилась на 1 рубль.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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