Пермякам предлагают горящие путевки на декабрь в ОАЭ, Индию и Египет

12 декабря 2022 в 16:17 Размер текста - 17 +

Пермяки могут выгодно отдохнуть во второй половине декабря Фото: Алена Полозова © URA.RU Турфирмы предлагают пермякам горящие туры на вторую половину декабря. Выгодно улететь отдыхать можно в ОАЭ, Индию и Египет. «Снижены цены на туры в Хургаду из Перми! Вылет 14декабря на девять ночей. Тур от 25 510 рублей за человека», — указано в рекламном предложении пермской турфирмы Sunmar. Путевка по самой низкой цене подразумевает отдых в отеле «3*». Чем выше звездность отеля — тем путевка выйдет дороже. Также на декабрь турагентство предлагает выгодные путевки в ОАЭ — от 33 тысяч на человека за шесть ночей с вылетом 15 декабря и отдых в Индии — от 28 тысяч рублей за десять ночей с вылетом 20 декабря. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки начали летать в Таиланд прямыми рейсами. Полеты осуществляет авиакомпания Azur Air три раза в месяц.

Турфирмы предлагают пермякам горящие туры на вторую половину декабря. Выгодно улететь отдыхать можно в ОАЭ, Индию и Египет. «Снижены цены на туры в Хургаду из Перми! Вылет 14декабря на девять ночей. Тур от 25 510 рублей за человека», — указано в рекламном предложении пермской турфирмы Sunmar. Путевка по самой низкой цене подразумевает отдых в отеле «3*». Чем выше звездность отеля — тем путевка выйдет дороже. Также на декабрь турагентство предлагает выгодные путевки в ОАЭ — от 33 тысяч на человека за шесть ночей с вылетом 15 декабря и отдых в Индии — от 28 тысяч рублей за десять ночей с вылетом 20 декабря. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки начали летать в Таиланд прямыми рейсами. Полеты осуществляет авиакомпания Azur Air три раза в месяц.