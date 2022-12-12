Кремль отменил большую пресс-конференцию Путина в 2022 году

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, путин на экране, пресс конференция путина владимира
Путин проводит пресс-конференции с 2001 года Фото:

До Нового года ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина не будет. Но в Кремле изучают другие возможности общения российского лидера с журналистами. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков во время конфернец-колла.

«Что касается пресс-конференции: до нового года ее не будет. Вместе с тем, рассчитываем, что президент найдет возможность пообщаться с прессой», — сказал Песков. Он уточнил, что дату обращения Путина к Федеральному собранию будет уточниться.

Владимир Путин проводит большие пресс-конференции с 2001 года. Ее не было только в 2005 году, а также в период с 2008 года по май 2012 года, когда Путин занимал пост премьер-министра.

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До Нового года ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина не будет. Но в Кремле изучают другие возможности общения российского лидера с журналистами. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков во время конфернец-колла. «Что касается пресс-конференции: до нового года ее не будет. Вместе с тем, рассчитываем, что президент найдет возможность пообщаться с прессой», — сказал Песков. Он уточнил, что дату обращения Путина к Федеральному собранию будет уточниться. Владимир Путин проводит большие пресс-конференции с 2001 года. Ее не было только в 2005 году, а также в период с 2008 года по май 2012 года, когда Путин занимал пост премьер-министра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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