Кремль отменил большую пресс-конференцию Путина в 2022 году

12 декабря 2022 в 16:18 Размер текста - 17 +

Путин проводит пресс-конференции с 2001 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU До Нового года ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина не будет. Но в Кремле изучают другие возможности общения российского лидера с журналистами. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков во время конфернец-колла. «Что касается пресс-конференции: до нового года ее не будет. Вместе с тем, рассчитываем, что президент найдет возможность пообщаться с прессой», — сказал Песков. Он уточнил, что дату обращения Путина к Федеральному собранию будет уточниться. Владимир Путин проводит большие пресс-конференции с 2001 года. Ее не было только в 2005 году, а также в период с 2008 года по май 2012 года, когда Путин занимал пост премьер-министра.

До Нового года ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина не будет. Но в Кремле изучают другие возможности общения российского лидера с журналистами. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков во время конфернец-колла. «Что касается пресс-конференции: до нового года ее не будет. Вместе с тем, рассчитываем, что президент найдет возможность пообщаться с прессой», — сказал Песков. Он уточнил, что дату обращения Путина к Федеральному собранию будет уточниться. Владимир Путин проводит большие пресс-конференции с 2001 года. Ее не было только в 2005 году, а также в период с 2008 года по май 2012 года, когда Путин занимал пост премьер-министра.