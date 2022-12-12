Кремль отменил большую пресс-конференцию Путина в 2022 году

Путин проводит пресс-конференции с 2001 года
До Нового года ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина не будет. Но в Кремле изучают другие возможности общения российского лидера с журналистами. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков во время конфернец-колла.
«Что касается пресс-конференции: до нового года ее не будет. Вместе с тем, рассчитываем, что президент найдет возможность пообщаться с прессой», — сказал Песков. Он уточнил, что дату обращения Путина к Федеральному собранию будет уточниться.
Владимир Путин проводит большие пресс-конференции с 2001 года. Ее не было только в 2005 году, а также в период с 2008 года по май 2012 года, когда Путин занимал пост премьер-министра.
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