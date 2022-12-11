11 декабря 2022
10 декабря 2022

Коечный фонд больниц в ЯНАО заполнен на 50% из-за вспышки гриппа и ОРВИ

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Орлова в Нижний Тагил , палата, больница
В случае необходимости в округе развернут дополнительные инфекционные койки, сообщили в депздраве Фото:

В больницах Ямало-Ненецкого округа коечный фонд занят на 40—50%. Это связано с тем, что в округе наблюдается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщили URA.RU в департаменте здравоохранения.

«На Ямале, как и в целом по стране, наблюдается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. В настоящий момент в целом по муниципалитетам резерв коечного фонда составляет 40—50%. В случае необходимости мы развернем дополнительные инфекционные койки», — отметили в депздраве.

В департаменте напомнили, что во время пандемии было открыто два крупных инфекционных центра: на 100 коек в Салехарде и 200 — в Новом Уренгое. Там также подчеркнули, что во время COVID-19 число коек достигало 2500, поэтому округ справится с нагрузкой и сейчас.

«Лучшей профилактикой гриппа и COVID-19 является своевременная вакцинация, масочный режим в местах большого скопления людей. При симптомах болезни лучше остаться дома и вызвать врача», — добавили в пресс-службе депздрава.

Ранее сообщалось, что больница в Надыме отрицала отсутствие свободных мест из-за вспышки ОРВИ. Там пояснили, что ситуация по ОРВИ и гриппу является сезонной волной и не превышает численные показатели.

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В больницах Ямало-Ненецкого округа коечный фонд занят на 40—50%. Это связано с тем, что в округе наблюдается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщили URA.RU в департаменте здравоохранения. «На Ямале, как и в целом по стране, наблюдается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. В настоящий момент в целом по муниципалитетам резерв коечного фонда составляет 40—50%. В случае необходимости мы развернем дополнительные инфекционные койки», — отметили в депздраве. В департаменте напомнили, что во время пандемии было открыто два крупных инфекционных центра: на 100 коек в Салехарде и 200 — в Новом Уренгое. Там также подчеркнули, что во время COVID-19 число коек достигало 2500, поэтому округ справится с нагрузкой и сейчас. «Лучшей профилактикой гриппа и COVID-19 является своевременная вакцинация, масочный режим в местах большого скопления людей. При симптомах болезни лучше остаться дома и вызвать врача», — добавили в пресс-службе депздрава. Ранее сообщалось, что больница в Надыме отрицала отсутствие свободных мест из-за вспышки ОРВИ. Там пояснили, что ситуация по ОРВИ и гриппу является сезонной волной и не превышает численные показатели.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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