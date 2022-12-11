Коечный фонд больниц в ЯНАО заполнен на 50% из-за вспышки гриппа и ОРВИ

В случае необходимости в округе развернут дополнительные инфекционные койки, сообщили в депздраве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В больницах Ямало-Ненецкого округа коечный фонд занят на 40—50%. Это связано с тем, что в округе наблюдается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщили URA.RU в департаменте здравоохранения.

«На Ямале, как и в целом по стране, наблюдается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. В настоящий момент в целом по муниципалитетам резерв коечного фонда составляет 40—50%. В случае необходимости мы развернем дополнительные инфекционные койки», — отметили в депздраве.

В департаменте напомнили, что во время пандемии было открыто два крупных инфекционных центра: на 100 коек в Салехарде и 200 — в Новом Уренгое. Там также подчеркнули, что во время COVID-19 число коек достигало 2500, поэтому округ справится с нагрузкой и сейчас.

«Лучшей профилактикой гриппа и COVID-19 является своевременная вакцинация, масочный режим в местах большого скопления людей. При симптомах болезни лучше остаться дома и вызвать врача», — добавили в пресс-службе депздрава.

Ранее сообщалось, что больница в Надыме отрицала отсутствие свободных мест из-за вспышки ОРВИ. Там пояснили, что ситуация по ОРВИ и гриппу является сезонной волной и не превышает численные показатели.