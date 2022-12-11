Жители севера Пермского края неделями ждут очереди на прием к врачам

В больнице Соликамска признали проблему нехватки специалистов Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жители Соликамского городского округа Пермского края вновь пожаловались на острую нехватку врачей в центральной окружной больнице. Так они прокомментировали запуск больницей горячей линии по вопросам оказания населению медпомощи. На странице Соликамской ЦГБ в соцсети «ВКонтакте» горожане написали, что неделями ждут очереди на прием к врачам.

«С 13 октября стоим на прием к онкологу. Разве это нормально? Кто вообще контролирует единую запись? Онкологи в городе есть, но на прием попасть невозможно, бардак», — рассказала в группе «Городская-больница Соликамск» Ирина Белкина. Пользователь соцсети Екатерина Кичигина написала, что ее 14-летний сын три недели ожидает в очереди приема врача, чтобы лечь на обследование в стационар. «У сына гастроэнтерология, он плохо себя чувствует. Можно как-то помочь попасть быстрее? Три недели уже ждем [приема врача]», — отметила горожанка.

Также, по словам пользователей соцсети, в больнице трудно попасть к терапевту и к кардиологу, который ведет только выездные приемы. Ситуацию в посте прокомментировали сотрудники медучреждения. Они признали проблему нехватки медицинских кадров.

«Проблема нехватки медицинских специалистов узкого профиля — проблема большинства малых городов. К сожалению, специалисты не охотно едут в малые города, несмотря на полагающиеся меры поддержки. Сейчас предпринимаются все возможные меры для привлечения специалистов. К сожалению, это может занять более длительное время, чем хотелось бы», — ответили в ЦГБ Соликамска пользователям соцсети. В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края URA.RU обещали подготовить комментарий по размещенной в соцсети информации.

В сентябре соликамцы также жаловались, что не могут попасть к врачам. Тогда в краевом минздраве заверили, что трудоустроят специалистов «первой же возможности». Проблему нехватки кадров в больницах и поликлиниках ранее признали на краевом уровне. По словам губернатора Дмитрия Махонина, для привлечения специалистов в отрасль власти выплачивают от 1 до 2 млн рублей. Перечень населенных пунктов, где медики могут получить единовременную выплату, устроившись на работу, был расширен.