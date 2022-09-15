Минздрав отреагировал на острую нехватку врачей в пермском городе

Пермский минздрав сообщил об острой нехватке врачей в регионе

16 сентября 2022 в 08:49 Размер текста - 17 +

В краевом минздраве заявили, что сотрудники неохотно трудоустраиваются в медучреждения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Соликамска Пермского края пожаловались в соцсетях на острую нехватку медработников в городе. Местные жители не могут попасть на прием к врачу в больницу либо из-за их отсутствия, либо из-за того, что специалистов очень мало. Об этом соликамцы рассказали в группе «Типичный Соликамск» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях откликнулись из минздрава, заявив, что в регионе медсотрудники трудоустраиваются очень неохотно. «Понимаем вашу обеспокоенность, администрация медучреждения предпринимает максимальные усилия для укомплектования кадрами всех структурных подразделений. К сожалению, специалисты с нежеланием трудоустраиваются в регионе, несмотря на полагающиеся выплаты», — пишут в комментариях с официальной страницы пермского минздрава. В ведомстве обещают, что трудоустроят врачей при первой же возможности. В комментариях пермяки негодуют, что в местной городской поликлинике почти год нет ни одного окулиста, а записаться к другим врачам — это большая проблема. «Окулиста в поликлинике нет уже более года!», «Муж медкомиссию проходил в начале августа, окулиста нет вообще, нигде, даже частников», — пишут соликамцы. Другие комментаторы указывают на бездействие ведомства и требуют каких-либо действий: «Министерство здравоохранения Пермского края, если специалисты есть, но не идут трудоустраиваться, значит, надо искать причину, если люди были, но за последние пару лет уволились, надо искать причину. Может, есть смысл присмотреться получше к управлению?» — пишет подписчик. Власти Пермского края уже давно пытаются решить проблему нехватки в регионе врачей. Губернатор Дмитрий Махонин недавно напомнил о программе доплаты от 1 до 2 млн рублей специалистам, которые поедут в территории с острой нехваткой кадров. А в пермском заксобрании даже предлагали пересмотреть целевой и коммерческий набор в медуниверситет Перми. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Соликамска Пермского края пожаловались в соцсетях на острую нехватку медработников в городе. Местные жители не могут попасть на прием к врачу в больницу либо из-за их отсутствия, либо из-за того, что специалистов очень мало. Об этом соликамцы рассказали в группе «Типичный Соликамск» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях откликнулись из минздрава, заявив, что в регионе медсотрудники трудоустраиваются очень неохотно. «Понимаем вашу обеспокоенность, администрация медучреждения предпринимает максимальные усилия для укомплектования кадрами всех структурных подразделений. К сожалению, специалисты с нежеланием трудоустраиваются в регионе, несмотря на полагающиеся выплаты», — пишут в комментариях с официальной страницы пермского минздрава. В ведомстве обещают, что трудоустроят врачей при первой же возможности. В комментариях пермяки негодуют, что в местной городской поликлинике почти год нет ни одного окулиста, а записаться к другим врачам — это большая проблема. «Окулиста в поликлинике нет уже более года!», «Муж медкомиссию проходил в начале августа, окулиста нет вообще, нигде, даже частников», — пишут соликамцы. Другие комментаторы указывают на бездействие ведомства и требуют каких-либо действий: «Министерство здравоохранения Пермского края, если специалисты есть, но не идут трудоустраиваться, значит, надо искать причину, если люди были, но за последние пару лет уволились, надо искать причину. Может, есть смысл присмотреться получше к управлению?» — пишет подписчик. Власти Пермского края уже давно пытаются решить проблему нехватки в регионе врачей. Губернатор Дмитрий Махонин недавно напомнил о программе доплаты от 1 до 2 млн рублей специалистам, которые поедут в территории с острой нехваткой кадров. А в пермском заксобрании даже предлагали пересмотреть целевой и коммерческий набор в медуниверситет Перми.