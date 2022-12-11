Куйвашев выдал Екатеринбургу первые миллионы на новую филармонию

В бюджете Свердловской области заложили 150 млн рублей на здание новой филармонии

12 декабря 2022 в 18:44 Размер текста - 17 +

Изначально новое здание Свердловской филармонии должно было появиться к 2023 году Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Первые 150 млн рублей на проектирование нового здания филармонии в Екатеринбурге заложены в бюджет Свердловской области на 2023 год. Об этом заявил мэр Алексей Орлов на встрече с редакторами свердловских СМИ, передает корреспондент URA.RU. Весной власти давали понять, что масштабный проект приостановлен. «В бюджете 2023 года заложены 150 миллионов рублей — на начало проектирования. Пока не будет проекта, невозможно рассчитывать на федеральную поддержку, а без нее проект не реализовать», — сказал Орлов на встрече с редакторами. Также он уточнил: «У Екатеринбурга [в Москве] есть серьезные лоббисты — это и [пианист] Денис Мацуев, и [дирижер] Валерий Гергиев». Проект нового здания филармонии в Екатеринбурге оценивается в 17 млрд рублей. По изначальному замыслу властей, концертный зал на 2300 мест должен был появиться к 2023 году — году 300-летию Екатеринбурга. Однако из-за отсутствия денег сроки реализации проекта несколько раз переносились. Губернатор Евгений Куйвашев публично признавал, что работа над проектом замедлилась, в том числе из-за пандемии коронавируса. В марте на фоне спецоперации на Украине из России ушло британского архитектурного бюро Zaha Hadid Architects, которое должно было проектировать здание филармонии. В самой филармонии тогда призывали не спешить с выводами и выражали надежду, что решение британцев не окончательное. Областные власти, в свою очередь, утверждали, что проект будет закончен, но признавали, что времена для этого «сложные». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Первые 150 млн рублей на проектирование нового здания филармонии в Екатеринбурге заложены в бюджет Свердловской области на 2023 год. Об этом заявил мэр Алексей Орлов на встрече с редакторами свердловских СМИ, передает корреспондент URA.RU. Весной власти давали понять, что масштабный проект приостановлен. «В бюджете 2023 года заложены 150 миллионов рублей — на начало проектирования. Пока не будет проекта, невозможно рассчитывать на федеральную поддержку, а без нее проект не реализовать», — сказал Орлов на встрече с редакторами. Также он уточнил: «У Екатеринбурга [в Москве] есть серьезные лоббисты — это и [пианист] Денис Мацуев, и [дирижер] Валерий Гергиев». Проект нового здания филармонии в Екатеринбурге оценивается в 17 млрд рублей. По изначальному замыслу властей, концертный зал на 2300 мест должен был появиться к 2023 году — году 300-летию Екатеринбурга. Однако из-за отсутствия денег сроки реализации проекта несколько раз переносились. Губернатор Евгений Куйвашев публично признавал, что работа над проектом замедлилась, в том числе из-за пандемии коронавируса. В марте на фоне спецоперации на Украине из России ушло британского архитектурного бюро Zaha Hadid Architects, которое должно было проектировать здание филармонии. В самой филармонии тогда призывали не спешить с выводами и выражали надежду, что решение британцев не окончательное. Областные власти, в свою очередь, утверждали, что проект будет закончен, но признавали, что времена для этого «сложные».