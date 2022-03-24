24 марта 2022

Здание свердловской филармонии появится вопреки уходу Zaha Hadid

© Служба новостей «URA.RU»
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Премия Е1. Екатеринбург, учайкина светлана
Учайкина утверждает, что уход архитектурного бюро Zaha Hadid, которое занималось обновлением филармонии, не повлияет на планы строительства Фото:

Новое здание филармонии в Екатеринбурге появится, несмотря на уход архитектурного бюро Zaha Hadid из России. Об этом заявила министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина на пресс-конференции, посвященной планам работы учреждений культуры области на 2022 год.

«[От строительства нового здания] не отказались. Но сейчас времена особые, сложные. Сегодня правительством области предпринимаются все усилия для того, чтобы завершить возведение объектов Универсиады, потому что Универсиаду никто не отменял. А мы интеллигентно ожидаем лучших времен», — сообщила Учайкина.

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Новое здание филармонии в Екатеринбурге появится, несмотря на уход архитектурного бюро Zaha Hadid из России. Об этом заявила министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина на пресс-конференции, посвященной планам работы учреждений культуры области на 2022 год. «[От строительства нового здания] не отказались. Но сейчас времена особые, сложные. Сегодня правительством области предпринимаются все усилия для того, чтобы завершить возведение объектов Универсиады, потому что Универсиаду никто не отменял. А мы интеллигентно ожидаем лучших времен», — сообщила Учайкина. Новость дополняется.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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