03 марта 2022

В филармонии оценили угрозу срыва мегапроекта Куйвашева

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Празднование 88-летия Свердловской области в Свердловской филармонии. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев лично показывал культурной элите первые эскизы новой филармонии, подготовленные британскими архитекторами Фото:
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Говорить о срыве проекта по строительству нового зала Свердловской филармонии в Екатеринбурге преждевременно. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе филармонии, высказываясь о решении британского архитектурного бюро Zaha Hadid Architects приостановить деятельность в РФ. В филармонии также отметили, что официальных писем от компании еще не поступало.

«Делать какие-либо выводы преждевременно, надо посмотреть, как будет складываться ситуация далее. Мы надеемся, что решение руководства компании о заморозке российских проектов не окончательное», — сказала корреспонденту URA.RU пресс-секретарь филармонии Анна Кулакова.

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О том, что Zaha Hadid Architects уходит из России, стало известно днем 4 марта. В компании это объяснили несогласием со спецоперацией РФ на Украине. Бюро готовило для Екатеринбурга проект нового здания Свердловской филармонии за 17 миллиардов рублей. Первые эскизы губернатор Евгений Куйвашев представлял в ноябре 2019-го — на основной площадке Санкт-Петербургского международного культурного форума.

По изначальному замыслу властей, концертный зал на 2300 мест должен был появиться к 2023 году — 300-летию Екатеринбурга. Однако из-за отсутствия денег сроки реализации проекта несколько раз переносились. В январе 2020-го Куйвашев объяснял, что работа над проектом замедлилась из-за пандемии коронавируса.

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Говорить о срыве проекта по строительству нового зала Свердловской филармонии в Екатеринбурге преждевременно. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе филармонии, высказываясь о решении британского архитектурного бюро Zaha Hadid Architects приостановить деятельность в РФ. В филармонии также отметили, что официальных писем от компании еще не поступало. «Делать какие-либо выводы преждевременно, надо посмотреть, как будет складываться ситуация далее. Мы надеемся, что решение руководства компании о заморозке российских проектов не окончательное», — сказала корреспонденту URA.RU пресс-секретарь филармонии Анна Кулакова. О том, что Zaha Hadid Architects уходит из России, стало известно днем 4 марта. В компании это объяснили несогласием со спецоперацией РФ на Украине. Бюро готовило для Екатеринбурга проект нового здания Свердловской филармонии за 17 миллиардов рублей. Первые эскизы губернатор Евгений Куйвашев представлял в ноябре 2019-го — на основной площадке Санкт-Петербургского международного культурного форума. По изначальному замыслу властей, концертный зал на 2300 мест должен был появиться к 2023 году — 300-летию Екатеринбурга. Однако из-за отсутствия денег сроки реализации проекта несколько раз переносились. В январе 2020-го Куйвашев объяснял, что работа над проектом замедлилась из-за пандемии коронавируса.
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