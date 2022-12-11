Президент России наградил жителя ХМАО медалью

12 декабря 2022 в 20:41 Размер текста - 17 +

Житель ХМАО получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин наградил жителя ХМАО медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени <…> Григория Делиева — водителя автомобиля общества с ограниченной ответственностью „НТГМ“», — сказано в указе президента. Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества жителя Нижневартовского района Сергея Казамкина. Он получил награду за самоотверженность и отвагу, проявленную во время специальной военной операции.

Президент России Владимир Путин наградил жителя ХМАО медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени <…> Григория Делиева — водителя автомобиля общества с ограниченной ответственностью „НТГМ“», — сказано в указе президента. Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества жителя Нижневартовского района Сергея Казамкина. Он получил награду за самоотверженность и отвагу, проявленную во время специальной военной операции.