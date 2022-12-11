11 декабря 2022

Президент России наградил жителя ХМАО медалью

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение
Житель ХМАО получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» Фото:

Президент России Владимир Путин наградил жителя ХМАО медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени <…> Григория Делиева — водителя автомобиля общества с ограниченной ответственностью „НТГМ“», — сказано в указе президента.

Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества жителя Нижневартовского района Сергея Казамкина. Он получил награду за самоотверженность и отвагу, проявленную во время специальной военной операции.

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал Ханты, деньги, нефтевышки

Президент России Владимир Путин наградил жителя ХМАО медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени <…> Григория Делиева — водителя автомобиля общества с ограниченной ответственностью „НТГМ“», — сказано в указе президента. Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества жителя Нижневартовского района Сергея Казамкина. Он получил награду за самоотверженность и отвагу, проявленную во время специальной военной операции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...