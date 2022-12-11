Президент России наградил жителя ХМАО медалью

Президент России Владимир Путин наградил жителя ХМАО медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени <…> Григория Делиева — водителя автомобиля общества с ограниченной ответственностью „НТГМ“», — сказано в указе президента.
Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества жителя Нижневартовского района Сергея Казамкина. Он получил награду за самоотверженность и отвагу, проявленную во время специальной военной операции.
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