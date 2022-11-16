16 ноября 2022

Путин наградил жителя ХМАО орденом мужества

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Орден Мужества Казамкину вручили представители военного комиссариата Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества жителя Нижневартовского района Сергея Казамкина за самоотверженность и отвагу, проявленную во время специальной военной операции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации района.

«Наш земляк после армии пошел служить по контракту в зону специальной военной операции, а в мае вернулся на родину. В настоящее время мобилизован и находится в Омске. Орден Мужества Сергею вручили представители военного комиссариата города Нижневартовска и Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры», — прокомментировали журналисту агентства в мэрии.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о завершении мобилизационных мероприятий. Глава государства уточнял, что в помощь российской армии для проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины в первую очередь призваны бывшие военные, имеющие специальности.

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества жителя Нижневартовского района Сергея Казамкина за самоотверженность и отвагу, проявленную во время специальной военной операции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации района. «Наш земляк после армии пошел служить по контракту в зону специальной военной операции, а в мае вернулся на родину. В настоящее время мобилизован и находится в Омске. Орден Мужества Сергею вручили представители военного комиссариата города Нижневартовска и Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры», — прокомментировали журналисту агентства в мэрии. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о завершении мобилизационных мероприятий. Глава государства уточнял, что в помощь российской армии для проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины в первую очередь призваны бывшие военные, имеющие специальности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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