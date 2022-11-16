Путин наградил жителя ХМАО орденом мужества

17 ноября 2022 в 19:42 Размер текста - 17 +

Орден Мужества Казамкину вручили представители военного комиссариата Фото: администрация Нижневартовского района новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества жителя Нижневартовского района Сергея Казамкина за самоотверженность и отвагу, проявленную во время специальной военной операции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации района. «Наш земляк после армии пошел служить по контракту в зону специальной военной операции, а в мае вернулся на родину. В настоящее время мобилизован и находится в Омске. Орден Мужества Сергею вручили представители военного комиссариата города Нижневартовска и Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры», — прокомментировали журналисту агентства в мэрии. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о завершении мобилизационных мероприятий. Глава государства уточнял, что в помощь российской армии для проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины в первую очередь призваны бывшие военные, имеющие специальности.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества жителя Нижневартовского района Сергея Казамкина за самоотверженность и отвагу, проявленную во время специальной военной операции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации района. «Наш земляк после армии пошел служить по контракту в зону специальной военной операции, а в мае вернулся на родину. В настоящее время мобилизован и находится в Омске. Орден Мужества Сергею вручили представители военного комиссариата города Нижневартовска и Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры», — прокомментировали журналисту агентства в мэрии. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о завершении мобилизационных мероприятий. Глава государства уточнял, что в помощь российской армии для проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины в первую очередь призваны бывшие военные, имеющие специальности.