Аналитик Ерофеева: оливье подорожало на 11% за год

Индекс оливье текущем году поднялся на 11% по сравнению с 2021 годом: салат на четыре персоны подорожал на 47 рублей. Об этом URA.RU сообщила аналитик исследовательской компании NTech Татьяна Ерофеева.
«По данным аналитиков NTech, в 2022 году стоимость оливье составляет в среднем 455 рублей, тогда как в 2021 салат обходился в 408 рублей. Разница составляет 11%. На увеличение стоимости повлиял рост цен на майонез и вареную колбасу. Тогда как картошка и морковь действительно стоят несколько дешевле, а горошек остался примерно на том же уровне», — сказала Татьяна Ерофеева.
Такую цену придется заплатить за порцию салата для четырех человек. «По данным потребительской панели российской исследовательской компании NTech, снижения „индекса Оливье“ относительно прошлого года не наблюдается. За расчет стоимости была принята формула Росстата для усредненного количества салата на четырех человек: 300 граммов вареной колбасы, банка консервированного горошка 380 граммов, четыре яйца, 500 граммов картофеля, 200 граммов моркови, 200 граммов майонеза, 100 граммов лука и 500 граммов маринованных огурцов», — пояснила аналитик.
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Индекс оливье текущем году поднялся на 11% по сравнению с 2021 годом: салат на четыре персоны подорожал на 47 рублей. Об этом URA.RU сообщила аналитик исследовательской компании NTech Татьяна Ерофеева. «По данным аналитиков NTech, в 2022 году стоимость оливье составляет в среднем 455 рублей, тогда как в 2021 салат обходился в 408 рублей. Разница составляет 11%. На увеличение стоимости повлиял рост цен на майонез и вареную колбасу. Тогда как картошка и морковь действительно стоят несколько дешевле, а горошек остался примерно на том же уровне», — сказала Татьяна Ерофеева. Такую цену придется заплатить за порцию салата для четырех человек. «По данным потребительской панели российской исследовательской компании NTech, снижения „индекса Оливье“ относительно прошлого года не наблюдается. За расчет стоимости была принята формула Росстата для усредненного количества салата на четырех человек: 300 граммов вареной колбасы, банка консервированного горошка 380 граммов, четыре яйца, 500 граммов картофеля, 200 граммов моркови, 200 граммов майонеза, 100 граммов лука и 500 граммов маринованных огурцов», — пояснила аналитик.