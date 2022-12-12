Челябинку, проломившую голову сыну, обвинили в покушении на убийство

Ребенок находится в реанимации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительнице Чебаркуля Челябинской области, проломившей в больнице череп 11-месячному сыну, предъявлено обвинение по части 3 статьи 30 — пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Женщина арестована, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

«Факт причинения ребенку телесных повреждений со стороны матери является не единичным. В отношении нее в суде рассматривается уголовное дело по статье 116.1 УК РФ („Побои“), однако органы опеки не изъяли ребенка из семьи при непосредственной угрозе его жизни и здоровью. Поэтому также возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ („Халатность“)», — рассказали в прокуратуре.

Там отметили, что мать неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. В пресс-службе следственного управления СКР по региону URA.RU сообщили, что ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении.

Трагический инцидент произошел в палате детского отделения, где ребенка лечили от ОРВИ. Из-за температуры младенец громко плакал. Раздраженная мать нанесла ему несколько ударов и бросила малыша на пол. Во время утреннего осмотра медики заметили на теле младенца побои и выявили перелом основания свода черепа. В больницу вызвали полицию, женщину задержали.