Страны G7 пообещали усилить давление на Россию

Страны «большой семерки» (G7), куда входят США, Канада, Япония, Великобритания, Франция, Германия, Италия, и Евросоюз готовы продолжать усиливать экономическое давление на Россию. Об этом говорится в совместном заявлении стран по итогам встречи, прошедшей в формате видеоконференции.
«Мы по-прежнему привержены нашим беспрецедентным скоординированным санкционным мерам. Мы будем поддерживать и усиливать экономическое давление на Россию и тех, кто уклоняется от наших ограничительных мер и подрывает их», — говорится в документе.
Также «большая семерка» пообещала помогать Украине ремонтировать, восстанавливать и защищать энергетическую и водную инфраструктуры. Кроме этого, в документе сообщается о готовности «продолжать защищать уязвимые страны, которые серьезно страдают от последствий» украинского кризиса в плане продовольственного и энергетического обеспечения.
Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. В ответ на это страны Запада начали вводить против России ограничения. Пока ЕС не смог договориться об утверждении уже девятого пакета санкций.
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Страны «большой семерки» (G7), куда входят США, Канада, Япония, Великобритания, Франция, Германия, Италия, и Евросоюз готовы продолжать усиливать экономическое давление на Россию. Об этом говорится в совместном заявлении стран по итогам встречи, прошедшей в формате видеоконференции. «Мы по-прежнему привержены нашим беспрецедентным скоординированным санкционным мерам. Мы будем поддерживать и усиливать экономическое давление на Россию и тех, кто уклоняется от наших ограничительных мер и подрывает их», — говорится в документе. Также «большая семерка» пообещала помогать Украине ремонтировать, восстанавливать и защищать энергетическую и водную инфраструктуры. Кроме этого, в документе сообщается о готовности «продолжать защищать уязвимые страны, которые серьезно страдают от последствий» украинского кризиса в плане продовольственного и энергетического обеспечения. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. В ответ на это страны Запада начали вводить против России ограничения. Пока ЕС не смог договориться об утверждении уже девятого пакета санкций.