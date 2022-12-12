12 декабря 2022

Страны G7 пообещали усилить давление на Россию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг-акция #Надоел от «Открытой России». Екатеринбург, решетка, санкции, ограждение, триколор, флаг россии, забор
«Большая семерка» пообещала новые ограничения против РФ Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Страны «большой семерки» (G7), куда входят США, Канада, Япония, Великобритания, Франция, Германия, Италия, и Евросоюз готовы продолжать усиливать экономическое давление на Россию. Об этом говорится в совместном заявлении стран по итогам встречи, прошедшей в формате видеоконференции.

«Мы по-прежнему привержены нашим беспрецедентным скоординированным санкционным мерам. Мы будем поддерживать и усиливать экономическое давление на Россию и тех, кто уклоняется от наших ограничительных мер и подрывает их», — говорится в документе.

Также «большая семерка» пообещала помогать Украине ремонтировать, восстанавливать и защищать энергетическую и водную инфраструктуры. Кроме этого, в документе сообщается о готовности «продолжать защищать уязвимые страны, которые серьезно страдают от последствий» украинского кризиса в плане продовольственного и энергетического обеспечения.

Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. В ответ на это страны Запада начали вводить против России ограничения. Пока ЕС не смог договориться об утверждении уже девятого пакета санкций.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Страны «большой семерки» (G7), куда входят США, Канада, Япония, Великобритания, Франция, Германия, Италия, и Евросоюз готовы продолжать усиливать экономическое давление на Россию. Об этом говорится в совместном заявлении стран по итогам встречи, прошедшей в формате видеоконференции. «Мы по-прежнему привержены нашим беспрецедентным скоординированным санкционным мерам. Мы будем поддерживать и усиливать экономическое давление на Россию и тех, кто уклоняется от наших ограничительных мер и подрывает их», — говорится в документе. Также «большая семерка» пообещала помогать Украине ремонтировать, восстанавливать и защищать энергетическую и водную инфраструктуры. Кроме этого, в документе сообщается о готовности «продолжать защищать уязвимые страны, которые серьезно страдают от последствий» украинского кризиса в плане продовольственного и энергетического обеспечения. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. В ответ на это страны Запада начали вводить против России ограничения. Пока ЕС не смог договориться об утверждении уже девятого пакета санкций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...