Страны G7 пообещали усилить давление на Россию

12 декабря 2022 в 22:50 Размер текста - 17 +

«Большая семерка» пообещала новые ограничения против РФ Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Страны «большой семерки» (G7), куда входят США, Канада, Япония, Великобритания, Франция, Германия, Италия, и Евросоюз готовы продолжать усиливать экономическое давление на Россию. Об этом говорится в совместном заявлении стран по итогам встречи, прошедшей в формате видеоконференции. «Мы по-прежнему привержены нашим беспрецедентным скоординированным санкционным мерам. Мы будем поддерживать и усиливать экономическое давление на Россию и тех, кто уклоняется от наших ограничительных мер и подрывает их», — говорится в документе . Также «большая семерка» пообещала помогать Украине ремонтировать, восстанавливать и защищать энергетическую и водную инфраструктуры. Кроме этого, в документе сообщается о готовности «продолжать защищать уязвимые страны, которые серьезно страдают от последствий» украинского кризиса в плане продовольственного и энергетического обеспечения. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. В ответ на это страны Запада начали вводить против России ограничения. Пока ЕС не смог договориться об утверждении уже девятого пакета санкций.

Страны «большой семерки» (G7), куда входят США, Канада, Япония, Великобритания, Франция, Германия, Италия, и Евросоюз готовы продолжать усиливать экономическое давление на Россию. Об этом говорится в совместном заявлении стран по итогам встречи, прошедшей в формате видеоконференции. «Мы по-прежнему привержены нашим беспрецедентным скоординированным санкционным мерам. Мы будем поддерживать и усиливать экономическое давление на Россию и тех, кто уклоняется от наших ограничительных мер и подрывает их», — говорится в документе. Также «большая семерка» пообещала помогать Украине ремонтировать, восстанавливать и защищать энергетическую и водную инфраструктуры. Кроме этого, в документе сообщается о готовности «продолжать защищать уязвимые страны, которые серьезно страдают от последствий» украинского кризиса в плане продовольственного и энергетического обеспечения. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. В ответ на это страны Запада начали вводить против России ограничения. Пока ЕС не смог договориться об утверждении уже девятого пакета санкций.