12 декабря 2022

Байден открестился от отправки военнослужащих США для участия в боях на Украине

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Байден заявил, что США не посылают на Украину войска, лишь материальную поддержку Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США не намерены отправлять свои войска на Украину, вместо этого Вашингтон ограничится материальной поддержкой Киева. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден.

«Посылаем ли мы войска на Украину? Нет, мы отправляем [военное] снаряжение, как и прежде. На миллиарды долларов», — заявил Байден журналистам на фоне публикаций о планах Вашингтона нарастить численное присутствие американских военных в стране. Слова президента США приводит РИА Новости.

Ранее стало известно о планах США увеличить численность своих военных на Украине для усиления контроля за поставляемым оружием и помощи в применении «критически значимых» систем, передает RT. Кроме того, в сентябре Россия освободила десять иностранных наемников, которые попали в плен к Вооруженным силам РФ в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В их числе оказались двое граждан США — Александер Дрюке и Энди Хьюн.

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США не намерены отправлять свои войска на Украину, вместо этого Вашингтон ограничится материальной поддержкой Киева. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден. «Посылаем ли мы войска на Украину? Нет, мы отправляем [военное] снаряжение, как и прежде. На миллиарды долларов», — заявил Байден журналистам на фоне публикаций о планах Вашингтона нарастить численное присутствие американских военных в стране. Слова президента США приводит РИА Новости. Ранее стало известно о планах США увеличить численность своих военных на Украине для усиления контроля за поставляемым оружием и помощи в применении «критически значимых» систем, передает RT. Кроме того, в сентябре Россия освободила десять иностранных наемников, которые попали в плен к Вооруженным силам РФ в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В их числе оказались двое граждан США — Александер Дрюке и Энди Хьюн.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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