«Ямал» ввел дополнительный новогодний рейс из ЯНАО в Тюмень

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Суперджет авиакомпании
28 декабря можно улететь в Тюмень из Салехарда Фото:

Авиакомпания «Ямал» ввела дополнительный новогодний рейс из Салехарда в Тюмень 28 декабря. Об этом сообщается в соцсетях авиакомпании

«Друзья! Вводим еще один новогодний дополнительный рейс. 28 декабря Тюмень 14.20 — Салехард 16.00, Салехард — 17.00 — Тюмень 18.35», — сообщили в авиакомпании.

Ранее URA.RU сообщало, что «Ямал» традиционно увеличил количество рейсов в Новый Год. Можно улететь из Салехарда в Тюмень и Москву.

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Авиакомпания «Ямал» ввела дополнительный новогодний рейс из Салехарда в Тюмень 28 декабря. Об этом сообщается в соцсетях авиакомпании «Друзья! Вводим еще один новогодний дополнительный рейс. 28 декабря Тюмень 14.20 — Салехард 16.00, Салехард — 17.00 — Тюмень 18.35», — сообщили в авиакомпании. Ранее URA.RU сообщало, что «Ямал» традиционно увеличил количество рейсов в Новый Год. Можно улететь из Салехарда в Тюмень и Москву.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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