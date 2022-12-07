«Ямал» ввел дополнительный новогодний рейс из ЯНАО в Тюмень

07 декабря 2022 в 15:00 Размер текста - 17 +

28 декабря можно улететь в Тюмень из Салехарда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Авиакомпания «Ямал» ввела дополнительный новогодний рейс из Салехарда в Тюмень 28 декабря. Об этом сообщается в соцсетях авиакомпании «Друзья! Вводим еще один новогодний дополнительный рейс. 28 декабря Тюмень 14.20 — Салехард 16.00, Салехард — 17.00 — Тюмень 18.35», — сообщили в авиакомпании. Ранее URA.RU сообщало, что «Ямал» традиционно увеличил количество рейсов в Новый Год. Можно улететь из Салехарда в Тюмень и Москву.

Авиакомпания «Ямал» ввела дополнительный новогодний рейс из Салехарда в Тюмень 28 декабря. Об этом сообщается в соцсетях авиакомпании «Друзья! Вводим еще один новогодний дополнительный рейс. 28 декабря Тюмень 14.20 — Салехард 16.00, Салехард — 17.00 — Тюмень 18.35», — сообщили в авиакомпании. Ранее URA.RU сообщало, что «Ямал» традиционно увеличил количество рейсов в Новый Год. Можно улететь из Салехарда в Тюмень и Москву.