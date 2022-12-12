Челябинская область занята 24 место в топ благополучных регионов

Регион потерял одну позицию в рейтинге благополучия по итогам третьего квартала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская область попала на 24 место рейтинга благополучия регионов, опустившись на одну ступеньку по сравнению с предыдущим кварталом. Топ благополучных регионов подготовил Фонд развития гражданского общества на базе данных Росстата за три квартала 2022 года.

«Челябинская область расположилась на 24 месте топ социально благополучных регионов. Индекс субъекта — 2,68», — пишут «Известия».

Индекс социального благополучия рассчитывался на соотношении средней зарплаты к средней стоимости жизни. Возглавил рейтинг ЯНАО с индексом благополучия 5,36. На последнем месте — Омская области с индексом 2,52. В целом по стране индекс социального благополучия с начала года снизился на 1,5% — до 2,64. Средняя зарплата по России с января по октябрь выросла на 7% — до 52,4 тыс. рублей, что практически соответствует уровню инфляции.

Ранее сообщалось, что Челябинская область попала в топ-15 регионов по распространению вредных привычек. По итогам 2021 года регион оказался на 72 месте из 85 субъектов России.