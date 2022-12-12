12 декабря 2022
11 декабря 2022

ЯНАО упрочил позиции по социальному благополучию населения, несмотря на санкции

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие XX фестиваля воздухоплавателей
Средняя заработная плата в ЯНАО за полгода выросла на 7 тыс. рублей Фото:
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В рейтинге по социальному благополучию населения в ЯНАО не только удержал первое место среди регионов РФ, но и упрочил свои позиции. Санкции не оказали существенного влияния на жизнь ямальцев, сообщают «Известия».

«ЯНАО возглавил топ социально благополучных регионов, сохранив свои позиции с начала года. При этом сам индекс в субъекте вырос на 12.4%. Санкции не оказали существенного влияния на экономику страны», — приводят «Известия» данные экспертов Фонда развития гражданского общества.

Рейтинг строился на соотношении средней заработной платы к средней стоимости жизни в регионе. В третьем квартале этот индекс составил в ЯНАО 5,36, во втором квартале текущего года он был на уровне 4,77 пунктов.

Ранее URA.RU рассказало, что в первом квартале рейтинг социального благополучия населения в ЯНАО составил 5.04 пункта. За прошедший период средняя заработная плата у ямальцев выросла примерно на 7 тыс. рублей.

Санкционное давление на Россию страны Запада начали с начала «нулевых», особенно оно обострилось в текущем году. Президент России Владимир Путин отметил, что санкции ударят не столько по РФ, сколько по самим западным странам.

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В рейтинге по социальному благополучию населения в ЯНАО не только удержал первое место среди регионов РФ, но и упрочил свои позиции. Санкции не оказали существенного влияния на жизнь ямальцев, сообщают «Известия». «ЯНАО возглавил топ социально благополучных регионов, сохранив свои позиции с начала года. При этом сам индекс в субъекте вырос на 12.4%. Санкции не оказали существенного влияния на экономику страны», — приводят «Известия» данные экспертов Фонда развития гражданского общества. Рейтинг строился на соотношении средней заработной платы к средней стоимости жизни в регионе. В третьем квартале этот индекс составил в ЯНАО 5,36, во втором квартале текущего года он был на уровне 4,77 пунктов. Ранее URA.RU рассказало, что в первом квартале рейтинг социального благополучия населения в ЯНАО составил 5.04 пункта. За прошедший период средняя заработная плата у ямальцев выросла примерно на 7 тыс. рублей. Санкционное давление на Россию страны Запада начали с начала «нулевых», особенно оно обострилось в текущем году. Президент России Владимир Путин отметил, что санкции ударят не столько по РФ, сколько по самим западным странам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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