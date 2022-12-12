ЯНАО упрочил позиции по социальному благополучию населения, несмотря на санкции

В рейтинге по социальному благополучию населения в ЯНАО не только удержал первое место среди регионов РФ, но и упрочил свои позиции. Санкции не оказали существенного влияния на жизнь ямальцев, сообщают «Известия».
«ЯНАО возглавил топ социально благополучных регионов, сохранив свои позиции с начала года. При этом сам индекс в субъекте вырос на 12.4%. Санкции не оказали существенного влияния на экономику страны», — приводят «Известия» данные экспертов Фонда развития гражданского общества.
Рейтинг строился на соотношении средней заработной платы к средней стоимости жизни в регионе. В третьем квартале этот индекс составил в ЯНАО 5,36, во втором квартале текущего года он был на уровне 4,77 пунктов.
Ранее URA.RU рассказало, что в первом квартале рейтинг социального благополучия населения в ЯНАО составил 5.04 пункта. За прошедший период средняя заработная плата у ямальцев выросла примерно на 7 тыс. рублей.
Санкционное давление на Россию страны Запада начали с начала «нулевых», особенно оно обострилось в текущем году. Президент России Владимир Путин отметил, что санкции ударят не столько по РФ, сколько по самим западным странам.
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