ЯНАО упрочил позиции по социальному благополучию населения, несмотря на санкции

Средняя заработная плата в ЯНАО за полгода выросла на 7 тыс. рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В рейтинге по социальному благополучию населения в ЯНАО не только удержал первое место среди регионов РФ, но и упрочил свои позиции. Санкции не оказали существенного влияния на жизнь ямальцев, сообщают «Известия».

«ЯНАО возглавил топ социально благополучных регионов, сохранив свои позиции с начала года. При этом сам индекс в субъекте вырос на 12.4%. Санкции не оказали существенного влияния на экономику страны», — приводят «Известия» данные экспертов Фонда развития гражданского общества.

Рейтинг строился на соотношении средней заработной платы к средней стоимости жизни в регионе. В третьем квартале этот индекс составил в ЯНАО 5,36, во втором квартале текущего года он был на уровне 4,77 пунктов.

Ранее URA.RU рассказало, что в первом квартале рейтинг социального благополучия населения в ЯНАО составил 5.04 пункта. За прошедший период средняя заработная плата у ямальцев выросла примерно на 7 тыс. рублей.

Санкционное давление на Россию страны Запада начали с начала «нулевых», особенно оно обострилось в текущем году. Президент России Владимир Путин отметил, что санкции ударят не столько по РФ, сколько по самим западным странам.