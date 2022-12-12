Белый дом будет следить за Бутом из-за «угрозы» для безопасности США

13 декабря 2022 в 03:27 Размер текста - 17 +

Салливан заявил о том, что США сохранят бдительность в отношении Бута Фото: Ксения Сальникова © URA.RU США будут проявлять постоянную бдительность в отношении угрозы, которую может представлять собой российский предприниматель Виктор Бут. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Мы будем постоянно проявлять бдительность в отношении любой угрозы, которую Виктор Бут может представлять для американцев, для Соединенных Штатов в будущем», — сказал Салливан в ходе брифинга для журналистов, трансляция которого велась на официальном сайте Белого дома . Салливан отметил, что Белый дом не считает Бута террористом, на данный момент США относятся к нему как к преступнику, который был осужден за торговлю оружием. Ранее Бут вернулся в Россию в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которая была осуждена за контрабанду наркотических веществ. Президент России Владимир Путин сообщил, что процесс его возвращения был организован ФСБ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Бута символом юридического беспорядка, который устраивают в отношении российских граждан Соединенные Штаты, передает RT.

США будут проявлять постоянную бдительность в отношении угрозы, которую может представлять собой российский предприниматель Виктор Бут. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Мы будем постоянно проявлять бдительность в отношении любой угрозы, которую Виктор Бут может представлять для американцев, для Соединенных Штатов в будущем», — сказал Салливан в ходе брифинга для журналистов, трансляция которого велась на официальном сайте Белого дома. Салливан отметил, что Белый дом не считает Бута террористом, на данный момент США относятся к нему как к преступнику, который был осужден за торговлю оружием. Ранее Бут вернулся в Россию в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которая была осуждена за контрабанду наркотических веществ. Президент России Владимир Путин сообщил, что процесс его возвращения был организован ФСБ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Бута символом юридического беспорядка, который устраивают в отношении российских граждан Соединенные Штаты, передает RT.