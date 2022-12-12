Юрист рассказал о «последствиях» позднего выхода на пенсию

Юрист Соловьев: позднее обращение за пенсией увеличит размер выплаты

13 декабря 2022 в 04:09 Размер текста - 17 +

Позднее обращение за пенсией может обернуться увеличением выплат Фото: Денис Моргунов © URA.RU Если гражданин не торопиться выйти на пенсию и продолжает работать сверх установленного законом срока, это может привести к увеличению дохода в будущем. Такое мнение высказал заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. «За каждый год более позднего обращения за назначением пенсии (после возникновения соответствующего права) фиксированная выплата и страховая пенсия увеличиваются на премиальные коэффициенты. Следовательно, размер пенсии становится больше», — слова российского юриста цитирует «Прайм». По мнению Соловьева, если гражданин, вышедший на пенсию, устроится на высокооплачиваемую работу, то в этом случае ему стоит отказаться от получения страховой пенсии по старости. Иван Соловьев подчеркивает, отложить выход на пенсию можно на срок от одного года до десяти лет. Надо учитывать, что страховая пенсия по старости будут увеличиваться с учетом премиальных коэффициентов только через год после получения права на такую выплату. Эксперт поясняет, что в случае, когда россиянин обратиться за назначением пенсии через пять лет после достижения пенсионного возраста, фиксированная выплата вырастет на 36%. При этом сумма пенсионных коэффициентов поднимется на 45%. О том, что в Госдуме нашли способ увеличить выплаты работающим пенсионерам, URA.RU писало ранее. Пенсии предлагали увеличить за счет баллов. Корреспонденты агентства сообщали также, что в России от пенсий и пособий для граждан смогут отказаться только в случае апокалипсиса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Если гражданин не торопиться выйти на пенсию и продолжает работать сверх установленного законом срока, это может привести к увеличению дохода в будущем. Такое мнение высказал заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. «За каждый год более позднего обращения за назначением пенсии (после возникновения соответствующего права) фиксированная выплата и страховая пенсия увеличиваются на премиальные коэффициенты. Следовательно, размер пенсии становится больше», — слова российского юриста цитирует «Прайм». По мнению Соловьева, если гражданин, вышедший на пенсию, устроится на высокооплачиваемую работу, то в этом случае ему стоит отказаться от получения страховой пенсии по старости. Иван Соловьев подчеркивает, отложить выход на пенсию можно на срок от одного года до десяти лет. Надо учитывать, что страховая пенсия по старости будут увеличиваться с учетом премиальных коэффициентов только через год после получения права на такую выплату. Эксперт поясняет, что в случае, когда россиянин обратиться за назначением пенсии через пять лет после достижения пенсионного возраста, фиксированная выплата вырастет на 36%. При этом сумма пенсионных коэффициентов поднимется на 45%. О том, что в Госдуме нашли способ увеличить выплаты работающим пенсионерам, URA.RU писало ранее. Пенсии предлагали увеличить за счет баллов. Корреспонденты агентства сообщали также, что в России от пенсий и пособий для граждан смогут отказаться только в случае апокалипсиса.