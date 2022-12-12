ХМАО попал в топ-5 регионов России по социальному благополучию населения

За полгода ХМАО перешел с 7-го на 5-е место по социальному благополучию населения Фото: Размик Закарян © URA.RU

По итогам третьего квартала текущего года ХМАО занял пятое место среди регионов РФ по социальному благополучию населения. Рейтинг основывается на исследовании экспертов Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), сообщают «Известия».

«Индекс социального благополучия — это отношение средней зарплаты к средней стоимости жизни. Несколько регионов продемонстрировали стабильность по критерию, сохранив те же позиции — это ЯНАО, ХМАО, Мурманская, Московская области [и др.]», — приводят слова директора ФоРГО Константина Костина «Известия».

Авторы исследования отмечают, что несмотря на возросшую стоимость уровня жизни выросла и средняя заработная плата. Индекс социального благополучия в ХМАО составил 3,96 пункта.

Ранее URA.RU рассказало, что по итогам первого квартала ХМАО занимал седьмое место по социальному благополучию населения. Индекс региона составлял 3.7 пункта по итогам первых трех месяцев текущего года.