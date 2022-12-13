Рогов: СБУ — главная силовая опора Зеленского

СБУ максимально лояльна к Зеленскому, отметил Рогов Фото: Официальный сайт президента Украины

Служба безопасности Украины — главная силовая опора президента страны Владимира Зеленского в борьбе с политическими конкурентами. С таким заявлением выступил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«СБУ — его (президента Украины — прим. URA.RU) единственная силовая опора. Зеленский понимает, что ему она нужна, так как в армии он видит своим конкурентом [главкома ВСУ Валерия] Залужного, популярность которого у Зеленского вызывает ревность», — сказал Рогов в разговоре с ТАСС. Потенциальным политическим конкурентом украинского президента он также назвал и главу МВД Украины Арсена Авакова. По словам Рогова, он закрывал глаза на преступления людей в украинском ведомстве, из-за чего многие обязаны ему карьерой.

США, в свою очередь, не дают Зеленскому превратить СБУ в главную спецслужбу Украины, отметил Рогов. По его мнению, все знающие люди расшифровывают название украинской структуры как «служба бандитов и убийц». «Американцы стараются помешать ему сделать СБУ спецслужбой номер один, в частности с помощью Государственного бюро расследований», — добавил председатель российского движения, подчеркнув большой уровень лояльности Зеленскому в украинской службе безопасности.

Ранее Рогов заявлял, что Украина поставляет Молдавии энергию на фоне отсутствия света у украинцев. По его словам, об этом ему рассказали в диверсифицированном энергетическом холдинге, обеспечивающем поставки электричества.