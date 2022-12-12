Источник: ревизор полпреда Якушева станет свердловским министром

На пост министра экономики Свердловской области претендует федеральный инспектор Садыков

Руслана Садыкова называют будущим главой свердловского минэкономики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новым министром экономики Свердловской области может стать федеральный инспектор по региону, сотрудник полпредства президента России в УрФО Руслан Садыков. Как сообщил URA.RU источник во власти, переход чиновника в свердловское правительство может состояться в самое ближайшее время.

«Садыкова планируют назначить в [областное] минэкономики. По неподтвержденной информации, уже готовится указ [губернатора Евгения Куйвашева]», — поделился собеседник во власти. Другой источник, близкий к министерству, заявил, что пока не слышал о кадровых изменениях в ведомстве.

Связаться с самим Садыковым оперативно не удалось, по рабочему номеру он не ответил. В свердловском департаменте информполитики лишь заявили URA.RU, что сообщают о кадровых решениях только после их принятия. В пресс-службе полпредства пока воздержались от комментариев.

Садыков работает в уральском полпредстве больше восьми лет. С мая 2022 года он де-факто был исполняющим обязанности главного федерального инспектора по Свердловской области — после того, как этот пост покинул Андрей Руцинский. Полпред Владимир Якушев пока не назначил постоянного сменщика

Региональный минэк остался без постоянного руководителя в начале ноября. Как и анонсировали источники URA.RU, тогдашний глава ведомства Денис Мамонтов занял пост министра природы. Назначение сменщика затянулось: команда Куйвашева долгое время не могла найти сменщика.

Временным руководителем ведомства стала замминистра Татьяна Гладкова. Спустя несколько недель стали звучать версии, что именно она возглавит минэкономики на постоянной основе. Другим претендентом источники URA.RU называли мэра Волчанска Александра Вервейна, которого высоко ценит лично губернатор Евгений Куйвашев. Однако Вервейн предпочел остаться в Волчанске.