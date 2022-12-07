Куйвашеву предложили доверить даме высокий пост в правительстве

На пост министра экономики Свердловской области рассматривается Татьяна Гладкова

07 декабря 2022 в 21:14 Размер текста - 17 +

Татьяна Гладкова работает на посту замминистра с 2012 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пост министра экономики Свердловской области, вакантный с начала ноября, может занять замглавы ведомства Татьяна Гладкова, которая сейчас временно руководит министерством. Как сообщил URA.RU источник, близкий к правительству, ее кандидатура предложена губернатору Евгению Куйвашеву на согласование. Региональный минэк остался без постоянного руководителя в начале ноября. Как и анонсировали источники URA.RU, тогдашний глава ведомства Денис Мамонтов занял пост министра природы. Назначение сменщика неожиданно затянулось: оказалось, что у команды Куйвашева нет на примете подходящего кандидата. Временно у руля ведомства встала замминистра Татьяна Гладкова — до окончания поисков. Теперь же, как рассказал URA.RU инсайдер в областной власти, чиновницу рассматривают в качестве постоянного шефа минэкономики. Утвердить Гладкову на посту предлагает окружение губернатора. «Она много лет работает в министерстве, знает процессы. И уже не первый раз остается исполняющим обязанности», — объяснил логику источник. Гладкова работает на посту замминистра с 2012 года, и за минувшие десять лет ее действительно несколько раз рассматривали как будущего руководителя ведомства, заметил другой собеседник. Однако сейчас, продолжил он, выбор будет сделан в пользу другого кандидата. В областном департаменте информполитики пока не ответили на запрос URA.RU. Доподлинно собеседникам агентства неизвестно, есть ли уже сейчас другие кандидатуры, кроме Гладковой. Ранее источники URA.RU называли главным претендентом мэра Волчанска Александра Вервейна. Его высоко ценит лично губернатор Куйвашев, и градоначальника ждали в новом составе правительства области. Однако Вервейн предпочел остаться в Волчанске и позднее признавался в узком кругу, что имел на руках достойное предложение о работе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пост министра экономики Свердловской области, вакантный с начала ноября, может занять замглавы ведомства Татьяна Гладкова, которая сейчас временно руководит министерством. Как сообщил URA.RU источник, близкий к правительству, ее кандидатура предложена губернатору Евгению Куйвашеву на согласование. Региональный минэк остался без постоянного руководителя в начале ноября. Как и анонсировали источники URA.RU, тогдашний глава ведомства Денис Мамонтов занял пост министра природы. Назначение сменщика неожиданно затянулось: оказалось, что у команды Куйвашева нет на примете подходящего кандидата. Временно у руля ведомства встала замминистра Татьяна Гладкова — до окончания поисков. Теперь же, как рассказал URA.RU инсайдер в областной власти, чиновницу рассматривают в качестве постоянного шефа минэкономики. Утвердить Гладкову на посту предлагает окружение губернатора. «Она много лет работает в министерстве, знает процессы. И уже не первый раз остается исполняющим обязанности», — объяснил логику источник. Гладкова работает на посту замминистра с 2012 года, и за минувшие десять лет ее действительно несколько раз рассматривали как будущего руководителя ведомства, заметил другой собеседник. Однако сейчас, продолжил он, выбор будет сделан в пользу другого кандидата. В областном департаменте информполитики пока не ответили на запрос URA.RU. Доподлинно собеседникам агентства неизвестно, есть ли уже сейчас другие кандидатуры, кроме Гладковой. Ранее источники URA.RU называли главным претендентом мэра Волчанска Александра Вервейна. Его высоко ценит лично губернатор Куйвашев, и градоначальника ждали в новом составе правительства области. Однако Вервейн предпочел остаться в Волчанске и позднее признавался в узком кругу, что имел на руках достойное предложение о работе.