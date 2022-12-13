TAC: США резко изменили цели на Украине

13 декабря 2022 в 11:24 Размер текста - 17 +

Администрация США начала подталкивать Украину к переговорам, отметили в издании Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США изменили свои цели в российско-украинском конфликте. Об этом пишет The American Conservative. Журналисты издания указали на три подвижки в намерениях американского правительства. «Администрация Байдена перешла к подталкиванию Украины к переговорам», — пишет издание . По мнению журналистов, это является первым изменением позиции США в вопросе помощи Украине. Такие действия американские власти начали предпринимать после переговоров с Москвой в начале ноября, отметили в издании. Второй сменой в намерениях администрации Соединенных Штатов, по словам журналистов, является ее предложение президенту Украины Владимиру Зеленскому согласиться с российской стороной на компромисс в вопросе территориальной целостности страны. «Официальные лица США начали предлагать вернуться к той самой открытости к компромиссу, которуй они постоянно препятствовали», — подчеркнули журналисты. Третье изменение целей США, считают в издании, произошло после «озвученного шепотом» предположения госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что позиция американского правительства о «территориальной целостности Украины» может быть гибко открытой для интерпретации. Из слов, сказанных Блинкеном в интервью американскому журналу, журналисты сделали вывод, что США могут согласиться на то, чтобы Россия сохранила суверенитет над Крымом и даже частями Донбасса. «Все, что сверх этого, зависит от Украины», — отметили в издании. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США изменили свои цели в российско-украинском конфликте. Об этом пишет The American Conservative. Журналисты издания указали на три подвижки в намерениях американского правительства. «Администрация Байдена перешла к подталкиванию Украины к переговорам», — пишет издание. По мнению журналистов, это является первым изменением позиции США в вопросе помощи Украине. Такие действия американские власти начали предпринимать после переговоров с Москвой в начале ноября, отметили в издании. Второй сменой в намерениях администрации Соединенных Штатов, по словам журналистов, является ее предложение президенту Украины Владимиру Зеленскому согласиться с российской стороной на компромисс в вопросе территориальной целостности страны. «Официальные лица США начали предлагать вернуться к той самой открытости к компромиссу, которуй они постоянно препятствовали», — подчеркнули журналисты. Третье изменение целей США, считают в издании, произошло после «озвученного шепотом» предположения госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что позиция американского правительства о «территориальной целостности Украины» может быть гибко открытой для интерпретации. Из слов, сказанных Блинкеном в интервью американскому журналу, журналисты сделали вывод, что США могут согласиться на то, чтобы Россия сохранила суверенитет над Крымом и даже частями Донбасса. «Все, что сверх этого, зависит от Украины», — отметили в издании.