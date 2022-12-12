Судимому свердловскому мэру выбрали сменщика

Главой Богдановича Свердловской области избран Олег Нейфельд

13 декабря 2022 в 12:09 Размер текста - 17 +

Новым главой Богдановича (Свердловская область) избран первый вице-мэр Олег Нейфельд. Его кандидатуру большинством голосов поддержали депутаты местной думы, подтвердил URA.RU председатель конкурсной комиссии, первый замглавы аппарата губернатора Вадим Дубичев. Нейфельд сменил предыдущего мэра Павла Мартьянова, судимого за злоупотребление полномочиями. «За кандидатуру Нейфельда проголосовали 18 [депутатов думы] из 19. Глава избран», — поделился Дубичев. В ближайшее время новоиспеченный мэр официально вступит в должность. До последнего времени Нейфельд руководил Богдановичем в статусе исполняющего обязанности. Источники URA.RU еще осенью анонсировали, что он будет избран новым главой. Прежний мэр Мартьянов занял пост в 2017 году. В августе 2020-го сотрудники ФСБ задержали его на рабочем месте. Его отвезли для допроса в Следственный комитет, а затем отпустили под обязательство явки. Чиновнику вменяли злоупотребление должностными полномочиями: органы считали, что Мартьянов пытался передать компанию «Желдортранс» под контроль знакомых бизнесменов. В июле 2022-го суд признал Мартьянова виновным и оштрафовал его на 200 тысяч рублей. Спустя три месяца, в октябре, градоначальник ушел в отставку по собственному желанию. В Богдановиче был объявлен конкурс на поиск нового главы.