В Челябинской области нашли опасное для здоровья московское масло

Масло по предписанию ведомства изъяли из оборота Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Челябинской области нашли почти пять тонн опасного сливочного масла из Московской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Сотрудники управления с помощью ФГИС „Меркурий“ установили, что в регион поступило почти пять тонн фальсифицированного сливочного масла из Московской области. Весь объем продукции находился на складе индивидуального предпринимателя в Магнитогорске. Собственник склада по предписанию Россельхознадзора изъял масло из оборота», — заявили в ведомстве.

Партию масла осени 2022 года предприятие выпустило с нарушениями. В составе нашли опасные для организма метиловые эфиры жирных кислот. Более того, продукцию произвели на фантомной площадке, которая исключена из информационной системы «Цербер».

Ранее из Магнитогорска в Свердловскую область привезли более 600 кг сыра сомнительного производства. Производителю направили предостережение, а получателя из Свердловской области предупредили о небезопасной продукции.