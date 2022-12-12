12 декабря 2022

В Челябинской области нашли опасное для здоровья московское масло

© Служба новостей «URA.RU»
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Клип-арт Сливочное масло. Тюмень, масло, хлеб, сливочное масло, нож
Масло по предписанию ведомства изъяли из оборота Фото:

В Челябинской области нашли почти пять тонн опасного сливочного масла из Московской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Сотрудники управления с помощью ФГИС „Меркурий“ установили, что в регион поступило почти пять тонн фальсифицированного сливочного масла из Московской области. Весь объем продукции находился на складе индивидуального предпринимателя в Магнитогорске. Собственник склада по предписанию Россельхознадзора изъял масло из оборота», — заявили в ведомстве.

Партию масла осени 2022 года предприятие выпустило с нарушениями. В составе нашли опасные для организма метиловые эфиры жирных кислот. Более того, продукцию произвели на фантомной площадке, которая исключена из информационной системы «Цербер».

Ранее из Магнитогорска в Свердловскую область привезли более 600 кг сыра сомнительного производства. Производителю направили предостережение, а получателя из Свердловской области предупредили о небезопасной продукции.

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В Челябинской области нашли почти пять тонн опасного сливочного масла из Московской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Сотрудники управления с помощью ФГИС „Меркурий“ установили, что в регион поступило почти пять тонн фальсифицированного сливочного масла из Московской области. Весь объем продукции находился на складе индивидуального предпринимателя в Магнитогорске. Собственник склада по предписанию Россельхознадзора изъял масло из оборота», — заявили в ведомстве. Партию масла осени 2022 года предприятие выпустило с нарушениями. В составе нашли опасные для организма метиловые эфиры жирных кислот. Более того, продукцию произвели на фантомной площадке, которая исключена из информационной системы «Цербер». Ранее из Магнитогорска в Свердловскую область привезли более 600 кг сыра сомнительного производства. Производителю направили предостережение, а получателя из Свердловской области предупредили о небезопасной продукции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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