В Нижневартовске вскрылся случай педофилии в бассейне

Руководство спорткомплекса вызвало полицию Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) вскрылся случай педофилии в спортивном комплексе «Олимпия». В управлении по физкультуре и спорту администрации города корреспонденту URA.RU сообщили, что инцидент произошел между воспитанниками спорткомплекса в туалете первого этажа.

«Предполагаемый инцидент между воспитанниками школы произошел не в туалете первого этажа. Когда ребенок вышел и сообщил о приставании к нему, незамедлительно была вызвана полиция, подозреваемый задержан, проводятся следственные мероприятия, учреждение оказывает содействие следствию», — прокомментировали в управлении.

В администрации города добавили, что тренер сопровождал ребенка до туалета и ожидал его снаружи согласно регламенту. «В учреждении проведена внутренняя проверка, со стороны действий тренера нарушений не выявлено. Проведены внеочередные инструктажи с тренерами, администраторами, инструкторами», — сообщили в мэрии.

Источник URA.RU в правоохранительных органах подтвердил, что расследование уголовного дела ведется. «Выясняются все обстоятельства нападения на несовершеннолетнего. По имеющейся у нас информации, возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего воспитанника спорткомплекса», — рассказал инсайдер. В пресс-службе Следственного комитета ХМАО дать официальный комментарий агентству отказались, сославшись на интересы несовершеннолетнего.

Ранее URA.RU сообщало о том, как в Мегионе (ХМАО) неизвестный мужчина преследовал детей возле школы. Очевидцы опубликовали видео и предупредили местных жителей, чтобы те не оставляли детей без присмотра.