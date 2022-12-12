В нескольких городах ХМАО отменены занятия второй смены

13 декабря отменили занятия в школах в нескольких городах округа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ХМАО из-за мороза отменены занятия второй смены в нескольких муниципалитетах округа. Информация об этом появилась на портале «Госуслуги»

«Активное сообщение об объявлении актированного дня 13 декабря: Мегион, Лангепас, Нижневартовск, Белоярский, Покачи, Когалым, Радужный, Югорск, Советский, Нягань, Лянтор, Пыть-Ях, Нефтеюганск, Сургут — диапазон классов с 1 по 8. В Урае, Ханты-Мансийске занятия второй смены отменили с 1 по 4 класс», — сказано в сообщении на портале «Госуслуги».

Также занятия второй смены с 1 по 11 класс отменили в поселениях: Саранпауль, Щекурья, Ломбовож, Кимкьясуй, Сосьва. С первого по 8 класс не идут в школу ученики второй смены в поселениях: Большетархово, Вата, Зайцева Речка, Излучинск, Покур, Высокий Мыс, Перегребное, Чемаши, Нижние Нарыкары, Шеркалы, Светлый, Игрим, Полноват, Ванзеват, Березово, Шайтанка, Ванзетур, Теги, Верхнеказымский, Казым, Лыхма, Сорум, Няксимволь, Сосновка, Белый Яр, Барсово, Солнечный, Локосово, Корлики, Ларьяк, Охтеурье, Чехломей, Куть-Ях, Сентябрьский, Каюкова, Угут, Ваховск, Кондинское. Также отменены занятия второй смены для учеников с первого по четвертый класс в поселениях: Большой Атлым, Большие Леуши, Малый Атлым, Приобье, Октябрьское, Андра, Сергино, Талинка, Карымкары, Комсомольский, Чантырья, Мулымья, Ушья, Половинка, Таежный, Бобровский, Горноправдинск, Цингалы, Каменное.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО объявлен актированный день для начальной и основной школы. Занятия в школах были отменены во многих городах и селах округа.