11 декабря 2022
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В Кургане построят новый торгово-развлекательный центр. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство ТЦ. Курган , строительная площадка, строительные работы, 8 микрорайон, стройка, заозерный, строительство тц
В Заозерном построят новый ТРЦ (архивное фото) Фото:

В Кургане построят еще один торгово-развлекательный центр в Заозерном районе. Информация об этом опубликована на сайте мэрии.

«ООО „Курганецъ“. Разрешение на строительство торгово-развлекательного центра, расположенного по улице Витебского, 13 в Заозерном районе Кургана», — говорится в документе.

По данным Росреестра, общая площадь земельного участка под строительство ТРЦ составляет 18 тысяч квадратных метров. Кадастровая стоимость объекта около 49,5 млн рублей.

Ранее URA.RU писало, что курганский бизнесмен пытается отсудить у мэрии недостроенный ТРЦ в 8 микрорайоне Заозерного. По данным предпринимателя, в строительство ТРЦ было вложено порядка 90 млн рублей. Также сообщалось, что микрорайоны Кургана застраивают среднеэтажными домами, а свердловская компания «Брусника приступила к строительным работам на месте бывшего кинотеатра «Звездный».

Новый ТРЦ планируют построить по улице Витебского, 13 в Заозерном районе Кургана

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В Кургане построят еще один торгово-развлекательный центр в Заозерном районе. Информация об этом опубликована на сайте мэрии. «ООО „Курганецъ“. Разрешение на строительство торгово-развлекательного центра, расположенного по улице Витебского, 13 в Заозерном районе Кургана», — говорится в документе. По данным Росреестра, общая площадь земельного участка под строительство ТРЦ составляет 18 тысяч квадратных метров. Кадастровая стоимость объекта около 49,5 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что курганский бизнесмен пытается отсудить у мэрии недостроенный ТРЦ в 8 микрорайоне Заозерного. По данным предпринимателя, в строительство ТРЦ было вложено порядка 90 млн рублей. Также сообщалось, что микрорайоны Кургана застраивают среднеэтажными домами, а свердловская компания «Брусника приступила к строительным работам на месте бывшего кинотеатра «Звездный».
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