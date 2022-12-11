В Кургане построят новый торгово-развлекательный центр. Скрин

12 декабря 2022 в 12:21 Размер текста - 17 +

В Заозерном построят новый ТРЦ (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане построят еще один торгово-развлекательный центр в Заозерном районе. Информация об этом опубликована на сайте мэрии. «ООО „Курганецъ“. Разрешение на строительство торгово-развлекательного центра, расположенного по улице Витебского, 13 в Заозерном районе Кургана», — говорится в документе. По данным Росреестра, общая площадь земельного участка под строительство ТРЦ составляет 18 тысяч квадратных метров. Кадастровая стоимость объекта около 49,5 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что курганский бизнесмен пытается отсудить у мэрии недостроенный ТРЦ в 8 микрорайоне Заозерного. По данным предпринимателя, в строительство ТРЦ было вложено порядка 90 млн рублей. Также сообщалось, что микрорайоны Кургана застраивают среднеэтажными домами, а свердловская компания «Брусника приступила к строительным работам на месте бывшего кинотеатра «Звездный». Новый ТРЦ планируют построить по улице Витебского, 13 в Заозерном районе Кургана Скрин: Публичная кадастровая карта

В Кургане построят еще один торгово-развлекательный центр в Заозерном районе. Информация об этом опубликована на сайте мэрии. «ООО „Курганецъ“. Разрешение на строительство торгово-развлекательного центра, расположенного по улице Витебского, 13 в Заозерном районе Кургана», — говорится в документе. По данным Росреестра, общая площадь земельного участка под строительство ТРЦ составляет 18 тысяч квадратных метров. Кадастровая стоимость объекта около 49,5 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что курганский бизнесмен пытается отсудить у мэрии недостроенный ТРЦ в 8 микрорайоне Заозерного. По данным предпринимателя, в строительство ТРЦ было вложено порядка 90 млн рублей. Также сообщалось, что микрорайоны Кургана застраивают среднеэтажными домами, а свердловская компания «Брусника приступила к строительным работам на месте бывшего кинотеатра «Звездный».