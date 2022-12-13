Челябинская компания займется строительством высотки в Кургане. Скрин

13 декабря 2022 в 07:45 Размер текста - 17 +

В первом микрорайоне Заозерного построят новую высотку (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане строительством жилой высотки в первом микрорайоне Заозерного займется подрядчик из Челябинска. Соответствующая информация опубликована на сайте администрации города. «ООО „КПД Заказчик“, Челябинская область. Разрешение на строительство многоквартирного жилого дома по улице Алексеева, 14а в 1 микрорайоне города Кургана», — говорится в документе мэрии. По данным Росреестра, общая площадь земельного участка более семи тысяч квадратных метров. Вид разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка). Кадастровая стоимость территории составляет свыше 14,5 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что в Заозерном районе Кургана построят новый ТРЦ. По данным кадастровой карты, земельный участок площадью 18 тысяч квадратных метров стоит порядка 49,5 млн рублей. Также сообщалось, что предприниматель пытается отсудить у курганских чиновников недостроенный ТРЦ в восьмом микрорайоне Заозерного. В Кургане построят многоэтажный жилой дом Скрин: сайт администрации Кургана

В Кургане строительством жилой высотки в первом микрорайоне Заозерного займется подрядчик из Челябинска. Соответствующая информация опубликована на сайте администрации города. «ООО „КПД Заказчик“, Челябинская область. Разрешение на строительство многоквартирного жилого дома по улице Алексеева, 14а в 1 микрорайоне города Кургана», — говорится в документе мэрии. По данным Росреестра, общая площадь земельного участка более семи тысяч квадратных метров. Вид разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка). Кадастровая стоимость территории составляет свыше 14,5 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что в Заозерном районе Кургана построят новый ТРЦ. По данным кадастровой карты, земельный участок площадью 18 тысяч квадратных метров стоит порядка 49,5 млн рублей. Также сообщалось, что предприниматель пытается отсудить у курганских чиновников недостроенный ТРЦ в восьмом микрорайоне Заозерного.