Челябинская компания займется строительством высотки в Кургане. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, многоэтажка, новострой, ипотека, многоквартирный дом, жилой дом
В первом микрорайоне Заозерного построят новую высотку (архивное фото) Фото:

В Кургане строительством жилой высотки в первом микрорайоне Заозерного займется подрядчик из Челябинска. Соответствующая информация опубликована на сайте администрации города.

«ООО „КПД Заказчик“, Челябинская область. Разрешение на строительство многоквартирного жилого дома по улице Алексеева, 14а в 1 микрорайоне города Кургана», — говорится в документе мэрии.

По данным Росреестра, общая площадь земельного участка более семи тысяч квадратных метров. Вид разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка). Кадастровая стоимость территории составляет свыше 14,5 млн рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Заозерном районе Кургана построят новый ТРЦ. По данным кадастровой карты, земельный участок площадью 18 тысяч квадратных метров стоит порядка 49,5 млн рублей. Также сообщалось, что предприниматель пытается отсудить у курганских чиновников недостроенный ТРЦ в восьмом микрорайоне Заозерного.

В Кургане построят многоэтажный жилой дом

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

В Кургане строительством жилой высотки в первом микрорайоне Заозерного займется подрядчик из Челябинска. Соответствующая информация опубликована на сайте администрации города. «ООО „КПД Заказчик“, Челябинская область. Разрешение на строительство многоквартирного жилого дома по улице Алексеева, 14а в 1 микрорайоне города Кургана», — говорится в документе мэрии. По данным Росреестра, общая площадь земельного участка более семи тысяч квадратных метров. Вид разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка). Кадастровая стоимость территории составляет свыше 14,5 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что в Заозерном районе Кургана построят новый ТРЦ. По данным кадастровой карты, земельный участок площадью 18 тысяч квадратных метров стоит порядка 49,5 млн рублей. Также сообщалось, что предприниматель пытается отсудить у курганских чиновников недостроенный ТРЦ в восьмом микрорайоне Заозерного.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...