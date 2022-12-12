Пермские наркологи обиделись на депутата заксобрания из-за одного слова

13 декабря 2022 в 15:12 Размер текста - 17 +

Илья Шулькин надеется, что бардак в диспансере будет ликвидирован Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермские наркологи ответили депутату заксобрания региона Илье Шулькину на критику ситуации с очередями в краевом наркодиспансере. На странице учреждения в соцсети «ВКонтакте» врачи отметили, что бардак, которым он охарактеризовал историю, означает по словарю Ожегова «публичный дом». И сотрудникам не по себе от такого сравнения. «В соответствии с толковым словарем С. И. Ожегова первое значение слова „бардак“ означает „публичный дом“. Обращаем внимание, что в настоящее время в учреждении работает около четырех сотен сотрудников, большинство из которых — взрослые уважаемые женщины, имеющие специальное образование и посвятившие свою жизнь тяжелой работе с весьма непростой категорией пациентов. Учитывая вышеизложенное, полагаем, что уважаемый господин Шулькин ошибся в терминологии или, войдя в роль, что называется „брякнул с горяча“», — говорится в заявлении. Врачи отмечают также, что «такое может случиться с каждым». А Шулькину как хорошему человеку сейчас, уверены наркологи, «неловко от сказанного». Они добавляют, что депутат, вероятно, посещал диспансер весной. В период, когда из-за ужесточения требований законодательства, нагрузка на учреждение выросла «в несколько раз». А его коллеги Вагаршака Сарксяна, который во время обсуждения ситуации, посетовал, что ждал приема в диспансере 2,5 часа, вообще в диспансере в последнее время не было. В архиве нет таких данных. «Среднее время прохождения так называемой водительской комиссии (категории А и В) составляет в среднем 30 минут, а медицинское заключение только врача психиатра-нарколога можно получить приблизительно за 12 минут (включая время оплаты услуги)», — говорят в наркодиспансере. И приглашают депутатов посетить учреждение, обещая подробный доклад главврача. Илья Шулькин пояснил URA.RU, что на заседании рабочей группы 12 декабря речь шла о совмещении дистанционной очереди с живой и электронной. От этого и возник бардак, основное значение которого по словарям — неразбериха. «„Публичный дом“ — это второе значение, которое в нынешнем времени не употребляется. Но, видимо, руководству наркодиспансера ближе это определение. Про первое значение этого слова они не знают, к сожалению. Уверен, что конструктивная критика пойдет учреждению только на пользу. И бардак (в значении — беспорядок, неразбериха) будет ликвидирован», — отметил он. Ранее URA.RU сообщало, что депутаты заксобрания потребовали у минздрава прекратить практику живых очередей в пермских больницах. Часто это приводит к «естественному отбору». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермские наркологи ответили депутату заксобрания региона Илье Шулькину на критику ситуации с очередями в краевом наркодиспансере. На странице учреждения в соцсети «ВКонтакте» врачи отметили, что бардак, которым он охарактеризовал историю, означает по словарю Ожегова «публичный дом». И сотрудникам не по себе от такого сравнения. «В соответствии с толковым словарем С. И. Ожегова первое значение слова „бардак“ означает „публичный дом“. Обращаем внимание, что в настоящее время в учреждении работает около четырех сотен сотрудников, большинство из которых — взрослые уважаемые женщины, имеющие специальное образование и посвятившие свою жизнь тяжелой работе с весьма непростой категорией пациентов. Учитывая вышеизложенное, полагаем, что уважаемый господин Шулькин ошибся в терминологии или, войдя в роль, что называется „брякнул с горяча“», — говорится в заявлении. Врачи отмечают также, что «такое может случиться с каждым». А Шулькину как хорошему человеку сейчас, уверены наркологи, «неловко от сказанного». Они добавляют, что депутат, вероятно, посещал диспансер весной. В период, когда из-за ужесточения требований законодательства, нагрузка на учреждение выросла «в несколько раз». А его коллеги Вагаршака Сарксяна, который во время обсуждения ситуации, посетовал, что ждал приема в диспансере 2,5 часа, вообще в диспансере в последнее время не было. В архиве нет таких данных. «Среднее время прохождения так называемой водительской комиссии (категории А и В) составляет в среднем 30 минут, а медицинское заключение только врача психиатра-нарколога можно получить приблизительно за 12 минут (включая время оплаты услуги)», — говорят в наркодиспансере. И приглашают депутатов посетить учреждение, обещая подробный доклад главврача. Илья Шулькин пояснил URA.RU, что на заседании рабочей группы 12 декабря речь шла о совмещении дистанционной очереди с живой и электронной. От этого и возник бардак, основное значение которого по словарям — неразбериха. «„Публичный дом“ — это второе значение, которое в нынешнем времени не употребляется. Но, видимо, руководству наркодиспансера ближе это определение. Про первое значение этого слова они не знают, к сожалению. Уверен, что конструктивная критика пойдет учреждению только на пользу. И бардак (в значении — беспорядок, неразбериха) будет ликвидирован», — отметил он. Ранее URA.RU сообщало, что депутаты заксобрания потребовали у минздрава прекратить практику живых очередей в пермских больницах. Часто это приводит к «естественному отбору».