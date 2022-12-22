Передел сферы ЖКХ привел к расколу во власти в свердловском городе

Депутаты Среднеуральска не смогли согласовать бюджет из-за разногласий с мэрией

В Среднеуральске избранники народа не могут найти общий язык с администрацией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новый проект администрации Среднеуральска (Свердловская область) привел к расколу во власти. Депутаты срывают принятие бюджета на 2023 год, не согласовывая расходы на учреждение, созданное для контроля реконструкции очистных сооружений.

Речь идет об управлении капстроительства (УКС), созданном мэром Александром Ковальчиком в начале года. «Главная задача УКСа — организация и контроль реконструкции очистных сооружений канализации, которые фактически не действуют, представляют смертельную угрозу для работников и своим состоянием тормозят развитие города. Одновременно УКС контролирует все текущие ремонты городской инфраструктуры и муниципальных помещений», — рассказали URA.RU в горадминистрации. Благодаря УКСу в 2022 году бюджет сэкономил 17 млн рублей, добавили там.

Раньше обязанности УКСа делили подведомственные организации МКУ УЖКХ, которое возглавляет депутат Арсен Абаджян. «Все прошлые попытки реконструировать очистные сооружения силами этой организации приводили к расторжению контрактов и судебным разбирательствам, сейчас в производстве уголовное дело, связанное с одной из попыток реконструкции очистных сооружений», — поделились в мэрии.

Сам Ковальчик предупредил: если бюджет не примут до конца декабря, город будет жить на 1/12 часть бюджета 2022 года, которая будет рассчитываться ежемесячно. «Будут исключены все областные средства, которые должны были поступить в Среднеуральск. Это и софинансирование очистных, и областные субсидии образованию. Реконструкция ветхих объектов канализации и водопровода, ремонты дорог и многие другие проекты даже не начнутся. Среднеуральск — дотационный город, и лишать его возможности получить областное софинансирование — недопустимо опасный шаг», — добавил он.

На последнем заседании думы против бюджета проголосовали все присутствовавшие 13 депутатов, на профильных комиссиях народные избранники отказываются поддерживать даже те проекты, в которых учтены их требования. Депутат Владимир Черноусов считает, что сэкономленные 17 миллионов — это те средства, которые по чьей-то вине не были потрачены по планам. «Городские программы, на которые идут деньги, непонятны для обычных граждан, также имеются некоторые учреждения в администрации города, которые не нужны или малоэффективны», — отметил он в соцсети «ВКонтакте».

«Главное, чтобы стороны поняли и услышали друг друга. Чтобы и у депутатов, и у администрации была одна задача — честно создать и принять грамотный, экономически выгодный для города бюджет», — подытожил Черноусов.

Ранее URA.RU сообщало, что Свердловской области предрекли жизнь в долгах весь 2023 год. Они составят 19 млрд рублей.