Курганцу вынесли приговор за сексуальное насилие в отношении малолетней девочки

13 декабря 2022 в 15:37 Размер текста - 17 +

Курганца приговорили к 13 годам лишения свободы за совершение насилия в отношении ребенка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Сафакулевского округа (Курганская область) были признан виновным в совершении сексуального насилия в отношении ребенка, не достигшего 14-летия, и приговорен к 13 годам лишения свободы. Информация появилась на сайте следственного управления СК РФ по Курганской области. «Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.„б“ ч.4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, то есть иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) <…> осужденному назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы», — проинформировали с следственном управлении. Наказание 37-летнему мужчине придется отбывать в колонии особого режима. По данным следствия, в 2022 году ранее судимый мужчина совершил насильственные действия в отношении ребенка своей сожительницы. До вынесения приговора судом он находился под стражей. Ранее URA.RU сообщало, что жителя Сургута задержали по подозрению в совершении насильственных действий в отношении жительницы Кургана. Подозреваемый напал рано утром на 30-летнюю горожанку, когда она вернулась с работы домой.

Житель Сафакулевского округа (Курганская область) были признан виновным в совершении сексуального насилия в отношении ребенка, не достигшего 14-летия, и приговорен к 13 годам лишения свободы. Информация появилась на сайте следственного управления СК РФ по Курганской области. «Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.„б“ ч.4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, то есть иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) <…> осужденному назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы», — проинформировали с следственном управлении. Наказание 37-летнему мужчине придется отбывать в колонии особого режима. По данным следствия, в 2022 году ранее судимый мужчина совершил насильственные действия в отношении ребенка своей сожительницы. До вынесения приговора судом он находился под стражей. Ранее URA.RU сообщало, что жителя Сургута задержали по подозрению в совершении насильственных действий в отношении жительницы Кургана. Подозреваемый напал рано утром на 30-летнюю горожанку, когда она вернулась с работы домой.