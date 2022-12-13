В Госдуме готовят изменения о сборе биоданных россиян

В Госдуме готовят поправки, позволяющие россиянам отказаться от сбора биометрических данных
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Госдума прорабатывает механизм отказа от сбора биоданных Фото:

В Госдуме во втором чтении приняли поправки в законопроект, который запрещает принудительный сбор биометрических данных у россиян. Об этом заявил глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн.

«Соответствующие поправки ко 2-му чтению законопроекта мы уже подготовили. Они впрямую запрещают принуждение граждан к сдаче биометрии и устанавливают ответственность за подобные действия», — написал он в своем telegram-канале.

Депутат подчеркнул, что в настоящий момент прорабатывается механизм отказа гражданина от сбора биометрии. И поправки позволят таким гражданам получать все необходимые услуги без всяких ограничений.

Ранее сообщалось, что Центробанк одобрил сбор биометрии подростков с 14 лет. Государственная единая биометрическая система заработала в России в конце 2021 года.

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В Госдуме во втором чтении приняли поправки в законопроект, который запрещает принудительный сбор биометрических данных у россиян. Об этом заявил глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн. «Соответствующие поправки ко 2-му чтению законопроекта мы уже подготовили. Они впрямую запрещают принуждение граждан к сдаче биометрии и устанавливают ответственность за подобные действия», — написал он в своем telegram-канале. Депутат подчеркнул, что в настоящий момент прорабатывается механизм отказа гражданина от сбора биометрии. И поправки позволят таким гражданам получать все необходимые услуги без всяких ограничений. Ранее сообщалось, что Центробанк одобрил сбор биометрии подростков с 14 лет. Государственная единая биометрическая система заработала в России в конце 2021 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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