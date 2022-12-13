В Госдуме готовят изменения о сборе биоданных россиян

В Госдуме во втором чтении приняли поправки в законопроект, который запрещает принудительный сбор биометрических данных у россиян. Об этом заявил глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн.
«Соответствующие поправки ко 2-му чтению законопроекта мы уже подготовили. Они впрямую запрещают принуждение граждан к сдаче биометрии и устанавливают ответственность за подобные действия», — написал он в своем telegram-канале.
Депутат подчеркнул, что в настоящий момент прорабатывается механизм отказа гражданина от сбора биометрии. И поправки позволят таким гражданам получать все необходимые услуги без всяких ограничений.
Ранее сообщалось, что Центробанк одобрил сбор биометрии подростков с 14 лет. Государственная единая биометрическая система заработала в России в конце 2021 года.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал URA.RU
В Госдуме во втором чтении приняли поправки в законопроект, который запрещает принудительный сбор биометрических данных у россиян. Об этом заявил глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн. «Соответствующие поправки ко 2-му чтению законопроекта мы уже подготовили. Они впрямую запрещают принуждение граждан к сдаче биометрии и устанавливают ответственность за подобные действия», — написал он в своем telegram-канале. Депутат подчеркнул, что в настоящий момент прорабатывается механизм отказа гражданина от сбора биометрии. И поправки позволят таким гражданам получать все необходимые услуги без всяких ограничений. Ранее сообщалось, что Центробанк одобрил сбор биометрии подростков с 14 лет. Государственная единая биометрическая система заработала в России в конце 2021 года.