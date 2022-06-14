Центробанк одобрил сбор биометрии подростков с 14 лет

Центробанк не согласился с поправками в закон о персональных данных Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Банк России одобрил сбор биометрических данных подростков 14-18 лет, если это будет происходить в рамках закона. Таким образом регулятор прокомментировал законопроект о защите субъектов персональных данных россиян.

«ЦБ считает целесообразным ограничить обработку биометрических персональных данных несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет, за исключением случаев, установленных федеральными законами, а также разрешить обработку биометрических персональных данных подростков в возрасте с 14 до 18 лет в предусмотренных законодательством случаях», — пишут «Известия». В регуляторе таким образом прокомментировали законопроект о защите субъектов персональных данных россиян, который был внесен в Госдуму и принят в первом чтении в середине мая.

По словам представителей ЦБ, законопроект практически исключает для подростков возможность получать дистанционное банковское обслуживание. Кроме того, он тормозит развитие проекта «маркетплейс», который позволяет открывать финансовые продукты в кредитных организациях без личного посещения офиса.

Государственная единая биометрическая система заработала в России в конце 2021 года. С ее помощью граждане РФ смогут заключать договоры на услуги связи, сдавать вступительные экзамены в вузы и проводить банковские операции. Позднее власти начали менять закон о персональных данных. Согласно новым правилам, на обработку биометрии несовершеннолетних ввели ограничения. Кроме того, властям РФ планировали разрешить вмешиваться в вопросы, связанные с обработкой данных россиян за рубежом.

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