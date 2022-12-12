Вице-премьер Хуснуллин отчитался перед Путиным о строительстве ключевой для Тюмени трассы

Президент России Владимир Путин спросил у вице-премьера Марата Хуснуллина о сроках строительства трассы М-12 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Строительство трассы М-12 до Тюмени будет завершено в 2024 году. Об этом заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил президенту России Владимиру Путину во время прямого эфира на канале «Россия 24».

«Хотим также 24 годом запустить полностью. До конца 24 года. Там напряженно, там надо нам три населенных пункта делать объезд, но проектно-сметная документация ведется. Это новая дорога, плюс — расширение существующей. Я думаю, что у нас все получится», — заявил Хуснуллин, отвечая на вопрос главы государства по поводу строительства дороги до Тюмени.

Ранее URA.RU писало о том, что автотрасса М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань получит продолжение в Екатеринбурге, Тюмени и Челябинске. Хуснуллин призвал регионы оказывать максимальную помощь при реализации этого и других мегапроектов властей.